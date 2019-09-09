無反抗 大埔名校生遭警圍扑爆頭 民權觀察批揮棍打頭成常態 質疑違規

有迦密柏雨校友今早將在學校門外組成人鏈聲援被捕學生。新民主同盟新富區社區主任胡耀昌表示，前晚警方共拘捕24人，全部獲准保釋。醫管局昨公布，截至昨晚9時，共19人送往5間公立醫院急症室，當中5人來自迦密柏雨中學，全於大埔墟站被捕，據悉被捕學生在校內就讀中四至中六。

迦密柏雨5人被捕 校長留守警署

有迦密柏雨校友確認，頭部被警棍擊至頭破血流男子為該校學生。校友陳先生於昨晚事件後到醫院陪伴該學生，並指其頭部縫針，該校校長黃偉強到醫院了解。另一校友古俊軒表示，周六事件後約10名校友到警署了解，黃校長亦到警署接觸所有被捕同學，至周日清晨確認所有被捕學生的家長已到警署，校長才離開。

周六晚在大埔墟站一帶的韓小姐表示，數十名防暴警察於晚上約9時半到達大埔墟站，至晚上約11時半警方表示收隊。未幾，數十名手持圓盾的防暴警員又突入站內展開追捕。她目睹一名少年被警方前後包抄，及後遭包圍並以警棍擊打，該少年與傳媒拍攝到頭部流血者為同一人。

示威者毁閘機 數分鐘後警衝站

本報翻看傳媒片段顯示，前晚約11時40分，數名戴口罩示威者於閘機撐開傘陣，有人以硬物敲碎閘機屏幕並淋液體後陸續離去。約11時44分，數名持警棍警員從B出口衝入站內，市民爭相奔走，其中一名藍衣白短褲少年遭最少6名警員包圍，其中一名警員扯着其腳，最少名3警員由上而下揮動警棍擊打少年頭部，其後將少年按倒在地。少年清醒，頭部位置滲出大片血漬。

另一學生護兩女遭打頭背

相若時間，有持圓盾及警棍的警員從另一邊A2出口衝入站內制服約10人，喝令他們於一落閘店舖外蹲下，其間一名戴頭盔穿便衣警員，揮警棍擊打一名穿白衣、沒持武器的少年頭部最少兩次，然後又攻擊他的背兩次，該名少年整個過程中沒有反抗，只以身體保護身邊兩名少女。據悉該少年亦為迦密柏雨學生。傳媒片段未有顯示兩名被打少年有否破壞閘機或做出示威或挑釁警方行為。

大埔區議員劉勇威前晚在大埔墟站曾與首批在場警員及一名張姓指揮官交涉，該指揮官向他透露有意收隊，至11時許警方收隊，約5至10分鐘後，再有警員返回大埔墟站，劉再與警員交涉，有警員表示指揮官不是「姓張那位」，態度亦較先前強硬，他估計兩批警員並非同一隊人。

本報昨向警方查詢拘捕人數及警棍打頭原因，至截稿前未有回覆。港鐵回覆本報查詢稱，大埔墟站共4部入閘機損毁、4部售票機及1個車費表遭塗污，已完成修復。

明報記者

（反修例風暴）