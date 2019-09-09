美國會料月內審 鍾國斌：有心理影響 經濟影響微

【明報專訊】美國國會今復會，《香港人權與民主法案》排在議程，料本月中有機會展開審議程序，本港政界預料通過機會頗大。早前赴美跟國會議員交流的立法會議員楊岳橋及鍾國斌均表示，要待審議時草案的內容及修訂，才能評定對港實質影響。立法會前主席曾鈺成就質疑，美國介入香港問題，對港人爭取普選可能有反效果（詳刊A8）。
鍾：限官員赴美凍結資產影響不大
美國《香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）近月因反修例風波成為關注點，美國國會兩黨領袖也曾表態關注香港。自由黨黨魁鍾國斌早前曾赴美，與國會議員及政界見面。鍾評估草案如通過，對香港「有心理影響」，但實際對香港經濟影響有限。他稱草案初稿提及可限制港府官員赴美及凍結當地資產，但他向當地議員表明，港府官員大可不去美國，而官員也可能隨時換人或離任，凍結資產措施亦作用有限。
不過，鍾說法案提到美國政府要檢視1992年《美國——香港政策法》，這涉及給予香港關稅優惠安排，如有改動便問題較大，但美國在港有商業利益、貿易順差，貿然對港採取懲罰措施，美國企業會受損，故料美國短期內不會修訂香港政策法。
曾鈺成質疑對爭普選有反效果
公民黨上周去信美國國會兩黨領袖促通過法案，早前也曾赴美的黨魁楊岳橋說，法案內容或會經修訂，最終版本難料，而港人已向美國表達清晰訴求。他又說香港作為國際城市，全世界現也關注，美國在港有重大利益，美國關注香港不是始於今天，所以早在1992年已有香港政策法。
立法會前主席曾鈺成唱反調，他出席無綫節目《講清講楚》時說，「你的法案說，我（美國）隨時全收回對香港的特殊對待，我又會制裁在香港違反人權、打擊民主那些官員。有了這些，中國政府就會『對呀對呀』，『我們要馬上給香港普選、我們馬上不要管香港那麼多』，會這樣嗎？抑或會反過來？」