迫爆花園道請願 盼美通過《港人權法案》施壓中央

遊行到美領館 9雨衣公仔同行

數以千計市民昨午於中環遮打花園出席「香港人權及民主祈禱會」，因人潮迫爆，需提早約半小時開始「流水式」遊行，經花園道前往美國駐港總領事館外請願。遊行者沿途高唱美國國歌，不少人夾道高呼「Fight for freedom, stand with Hong Kong」、「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，其間不少人舉起5隻手指，寓意爭取反修例運動民間五大訴求。

遊行者朗讀宣言，包括要求美國盡快通過法案、監察香港民主自治等，最後由總領事館派員接信。遊行者絡繹不絕，一度佔據遮打花園外金鐘道一帶，人潮多次在花園道停滯不前，龍尾約4時才離開遮打花園。其間警方在下亞厘畢道通往上亞厘畢道的通道設重重防線，避免遊行者前行到附近禮賓府一帶。

不滿只撤回 冀制裁林鄭鄭若驊

多名旗手在遊行期間高舉美國旗。持旗手之一、陳姓中六生認為，美國可審視本港人權自由情况，迫使本港實施雙普選，亦期望通過法案可制裁官員如特首林鄭月娥、律政司長鄭若驊等。他認為在中美貿易戰下，「美國通過法案對中共一定有壓力」。他也不滿政府只撤回修例，認為須落實餘下四大訴求。

22歲的廖先生認為，雖然美國通過法案未必會即時改變香港局勢，但相信會有長遠影響，「美國表態好重要，香港地位需要國際承認」，也希望可促使港府回應民間訴求。

製作9個雨衣公仔參加遊行的宋小姐表示，公仔分別代表「反送中」運動以來及當年在遺言提及反對一地兩檢的9名輕生者，冀提醒公眾政權令有為青年離世。她相信市民十分重視法案，並認為在美國有資產的政府官員會有代價，「不要以為可在港為所欲為」。她又說，港人每周末都站出來，不應有人因政府錯誤的決定或警察濫權而被捕，盡送前途。

（反修例風暴）