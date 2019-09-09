集會變多區游擊戰 港鐵4站遭破壞 示威者港鐵站口縱火 警擲彈近距離中記者

中環站今晨開否 港鐵：視維修進度

港鐵昨日曾關閉4車站，包括中環、灣仔、旺角及太子。港鐵表示，中環、金鐘、灣仔及天后等車站設施均遭大肆破壞，中環站破壞嚴重，今早能否重開視乎維修進度。

港府發言人回應昨日遊行，對有美國國會議員再次提出《香港人權與民主法案》草案表示遺憾，重申外國議會不應以任何形式干預香港事務。港府又譴責有激進示威者在中環堵路、大肆破壞中環港鐵站，並在站外縱火，令多個港鐵站關閉，稱違法行為必須立即停止。醫管局發言人表示， 截至昨晚（8日）9時18分，共有10人送院，年齡由14至39歲，涉及7男3女，當中7人穩定、3人出院 。

由網民發起的「香港人權及民主祈禱會」昨午1時半開始，由遮打花園遊行到花園道美國駐港總領事館請願，促請美國通過《香港人權及民主法案》（詳見另稿）。然而在警方要求下，活動須提前結束，港島多區氣氛轉趨緊張。3時許，有示威者在中環站向售票機噴漆，大批防暴警員隨後衝入車站，制服及帶走部分人，在場市民起哄要求「放人」。4時，港鐵宣布關閉中環站，警方並在中環站多個出入口佈防驅散人群。

剪交通燈電線 雜物設路障毁車站玻璃

示威者其後游走中環多處，包括佔據干諾道中、大會堂對開的東西行車線，亦有示威者剪斷德輔道中交通燈電線。有人以雜物設路障，打爛港鐵中環站外玻璃，用雜物堵塞中環站太子大廈的出入口，然後縱火焚燒雜物，火勢猛烈，消防到場開喉將火撲熄。

速龍小隊則在雪廠街集結，並制服在場數十名市民，包括民陣前召集人楊政賢，並被警方搜身、搜袋及抄身分證，大部分人之後獲放行。

遊行者遭截查 質疑警圖「插贓」

參加遊行的葉先生表示，離開時途經雪廠街遭截查，稱警員將他袋中物品攤出檢查，當時現場有一個護目鏡，警員把該護目鏡放在他的個人物品中，他即時表示護目鏡非他的物品，警員其後拿走該護目鏡。葉回應傳媒時一度說，懷疑被「插贓嫁禍」。

示威者其後移向金鐘及銅鑼灣堵路，其中有蒙面、身穿黑衣的人，以鐵通等破壞灣仔站的顯示屏、售票機、入閘機等設施，其後「快閃」離開。港鐵之後宣布關閉灣仔站。

警催淚彈射向指罵者方向

大批防暴警到銅鑼灣站內戒備，截查多名市民。警方之後在銅鑼灣站外及崇光百貨外發射催淚彈驅散示威者，有市民走避，有長者路過要用手掩臉。現場所見，警方曾向遠處指罵警察的途人方向發射催淚彈，當時指罵警察的市民與警方防線相距超過100米，未有衝擊行為，也未有雷射光線照向警方。

有片段拍攝到，數名示威者向銅鑼灣站D出口下的警員投擲雜物，之後離開。其後警員由D出口步上地面，有警員在無警告下，近距離向出口外拋擲催淚彈，掟中出口外的記者，現場煙霧瀰漫，當時現場不少是遊客、市民及傳媒。

至約8時半，警員再在崇光百貨對出軒尼詩道施發數輪催淚彈，多名途人及記者不適，需在場急救員協助冲洗。

明報記者

（反修例風暴）

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