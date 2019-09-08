立場記者直播清場遇襲 轟10米外警無行動

記協對警不執法表憤慨

立場新聞在facebook發聲明，強烈譴責針對記者的襲擊，亦對警方當場目睹罪行發生而無任何行動表示非常遺憾。記協強烈譴責針對記者的襲擊行為，並對警方目睹罪行發生而不執法表示憤慨。本報昨向警方查詢，至截稿前未有回應。

立場新聞男記者陳裕匡昨凌晨零時許在果欄一帶直播警方清場，他當時距離警方防線約10米，此時一名中年漢走近，陳立即表明記者身分，並打算訪問，中年漢卻揮拳打中陳左臉，逞兇後即離開。陳中拳後倒下，由一對情侶扶起，他嘴角及手受傷流血，事後到廣華醫院治理。

中年漢斬人 送院沒被捕

另外，前晚近11時，一名穿紅衫的59歲中年漢在新填地街及奶路臣街交界揮菜刀及鐵通，有路人被斬傷，中年漢的42歲女友制止他時亦受傷。一批市民追截中年漢，又向他擲垃圾桶、雨傘等，追至廣東道1033號一幢唐樓，發現2樓一個單位外有血迹，遂破壞大門，一把疑涉案菜刀則遺留大廈後巷。事後中年漢臉及手受傷，其女友則眼及手受傷，同被送往廣華醫院治理。警方將案暫列襲擊致造成實際身體傷害，未有人被捕。

昨零時許，一輛平治房車沿碧街行駛期間疑衝向人群，被示威者以磚頭、長傘等擊毁車窗、擋風玻璃及側鏡。平治其後駛至窩打老道67D號對開被一輛客貨車截停，客貨車司機與50歲陳姓平治司機及乘客下車理論，其後報警。平治內遺下磚頭。

（反修例風暴）