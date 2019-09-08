人權集會今遮打舉行 中學生蒐再罷課意願

籌備平台：首周1.6萬人罷課

擬周五沙田辦罷課集會

據中學生罷課籌備平台統計，部分學生籌備罷課時遭校方打壓，約140間學校未能如期在校籌備集會，約10間學校不容許學生派傳單或貼海報，約50間學校稱會處罰參與罷課學生。

東華三院辛亥年總理中學學生家寶（化名）表示，由建制派議員何君堯成立的民間監察罷課關注組曾到該校外觀察，其後點名指摘學校，稱學校及教師將會有「連帶法律責任」。他認為有關言論向校方施壓，製造白色恐怖，強調不會因此卻步，不會懼怕。另外，他聲稱在校外派傳單時有「藍絲」動手扯口罩，滋擾問題嚴重。

另外，中學生一心（化名）稱不斷遭校方打壓，9月2日在校內派傳單時，校方收集傳單後撕毁，又關上後門大閘，不准派傳單的同學入內，需由老師協助。她稱，有同學曾被校長諷刺戴白絲帶是「搞喪禮」，有老師不准學生望向罷課同學聚集的操場。她批評校方嚴重打壓，漠視同學身心健康及發表意見自由的權利。另一中學生Peter（化名）說，9月3日在操場罷課，有舊生返校聲援，校長斥責「不要聆聽魔鬼的聲音」，他對此不認同，「魔鬼不會陪我們日曬雨淋，仲要我們坐、他們企，還自費買物資給我們」。

（反修例風暴）