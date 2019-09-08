投資客轉走資金 「內地人最快」

【明報專訊】畢業後投身銀行業，狠人接觸的絕大部分是內地客，當中不少是內地企業。自反修例風波爆發，他說工作「超受影響」，不是生意少了，而是內地客都不敢來港，怕來了會被打；扣留、查手機等傳言滿天飛，他也避免北上出差；而很多來自不同地方的客人對繼續投資香港失信心，正考慮把資金轉走，最多人考慮新加坡，「有些客擔心今日不走，遲些更難走，最快走的都會是內地人」。
稱銀行工作「超受影響」
他說近月示威遊行對經濟並非全無影響，但最影響經濟的始終是中美貿易戰，「雖然現在香港都成為談判籌碼」。他說，這正反映政治問題不解決，經濟長遠必受影響，尤其示威者準備「攬炒」。他認為政府不回應訴求，示威者行動升級，外資便不再視香港是自由安全的社會，「他們不知道香港與深圳有什麼分別，資金不再放在香港，但當然都不會選深圳，會選新加坡」。
部分內地人只收內地資訊
港鐵出軌說成「暴徒所為」
他說認識不少內地朋友，也有很多來自內地的同事，他們並非對香港發生的事一無所知，但部分內地人只接收內地資訊，對香港產生了前所未有的恐懼和厭惡，「他們經常傳內地新聞給我，其中將早前港鐵出軌炒車的相說成是香港暴徒打成，但他們想查證都做不到，我只能解釋到便解釋」。