投資客轉走資金 「內地人最快」

稱銀行工作「超受影響」

他說近月示威遊行對經濟並非全無影響，但最影響經濟的始終是中美貿易戰，「雖然現在香港都成為談判籌碼」。他說，這正反映政治問題不解決，經濟長遠必受影響，尤其示威者準備「攬炒」。他認為政府不回應訴求，示威者行動升級，外資便不再視香港是自由安全的社會，「他們不知道香港與深圳有什麼分別，資金不再放在香港，但當然都不會選深圳，會選新加坡」。

部分內地人只收內地資訊

港鐵出軌說成「暴徒所為」

他說認識不少內地朋友，也有很多來自內地的同事，他們並非對香港發生的事一無所知，但部分內地人只接收內地資訊，對香港產生了前所未有的恐懼和厭惡，「他們經常傳內地新聞給我，其中將早前港鐵出軌炒車的相說成是香港暴徒打成，但他們想查證都做不到，我只能解釋到便解釋」。

（反修例風暴）