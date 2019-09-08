【周日人物】半上岸中產 「落水」辦金融界集會 「華爾街狠人」：我不介意攬炒

文：馮樂琳

數以百萬人的反修例遊行隊伍中，沒狠人身影，反而其妻曾多次上街，「那時候覺得出去不出去不會有分別」。他自言以往關心時事，但傾向不表態、不參與、不站邊。在大銀行工作的他，社交圈子內的人跟他一樣冷，甚至是「紅底」，他表態會影響工作。

從不遊行 7．21義載踏首步

直至7月21日晚，狠人踏出第一步，駕車去元朗載人離開，到達時白衣人已散去，只見痛哭的人，「我當晚見到的人，無一個鬧白衣暴徒，而是鬧點解報警這麼久無警察」。他形容事件對他是一種累積，等待某一刻爆發。

爆發一刻沒等太久，緊接的周末元朗再現衝突，狠人不在場，翌日見朋友分享的一張圖，這大男人在公司落淚，「那張圖原來是一張相，有個小朋友中了催淚彈，幾個黑衫年輕人幫他洗眼。這是最觸發我出來的一刻。這些年輕人有意識守望比他們年輕的人，作為成年人，我真是很慚愧。」之後是很多的第一次，上連登做「巴打」，開戶口以「政治冷感的金融佬都要響應罷工」發文，他形容「落水」的決定有如從20米高台跳下，跳前一直掙扎，但躍身一跳出去，便有一股動力在背後推動自己愈潛愈深。

集會遇舊友 驚訝是同路

發文翌日，有同事認出他，邀他一同籌辦8月1日金融界在遮打花園的「快閃集會」，其間遇上不少舊友，「有些少交往的朋友，不知大家的政治立場，都驚訝見到對方」。翌日他開facebook專頁「華爾街狠人」，至今有近5.5萬讚好，不時收到鼓勵他和叮囑他小心的信息，甚至有人寫鼓勵卡後拍照傳給他，又向他查問如何做義載司機，「香港人比我想像中更有愛、更癲」。

金融界給人感覺唯利是圖，但他說身邊的老師、社工朋友都一樣，「是不是冷感、發錢寒，不是用職業去分，在反修例前有哪個職業的人不冷感？」他說金融業是靠北水的既得利益者，但若政府再不回應訴求，他與身邊很多金融界朋友已有不介意「攬炒」的共識，「香港經濟不好，金融界一定是首當其衝，但大家覺得轉份少些錢的工都可以」。

香港是屋企 不想搞移民

「落水」之後，狠人花大量時間看新聞，每逢周末現身示威集會，嚇了太太一跳，也犧牲不少與家人相處的時間，「如果真是想幫手抗爭，無計的」。他慶幸與妻政見一致，只是育有兩孩，妻曾多次提議移民，狠人說不想行這一步，「朋友說，攞外國護照仍可抗爭，但好似一些外國長大的香港人，他們今次沒感覺，原因是沒有切膚之痛，除非有日我的人身安全受威脅，我仍覺得香港是我的屋企」。

（反修例風暴）