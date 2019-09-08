警家屬晤3局長 促成立監師會課室設錄影

反對獨立調查 促推辱警罪

15個警察及紀律部隊宿舍代表向3名局長發出聯署信，指社會近日暴力事件愈趨嚴重，令不少警務人員身心受創，承受不公平對待及無理指摘，他們希望改善香港教育問題，以及警隊成員和家屬的不公平待遇。

他們提出10多項訴求，包括向李家超提出冀加快推動「侮辱公職人員罪」及「蒙面法」立法；為警隊爭取更多資源，提供足夠的支援，維持警隊士氣；他們要求成立針對大型示威等特別事故聯合紀律部隊，包括警隊、消防、懲教、海關、入境和飛行服務隊等人員。

他們對楊潤雄提出必須成立「監師會」，監督教師並提交調查報告致教育局，再根據報告內容作懲處及扣分機制，禁止仇視言論，教學要保持中立態度；課室設置錄影及錄音設備；將中國歷史科目列入必修科，重新檢視通識科課程及課本內容。

人民日報：不能縱容「恐怖教師」

另外，《人民日報》海外版昨日刊登文章表示，學校應教育學生愛國愛港，不能縱容教師和學生反中亂港；又質疑香港教師資格審查制度，或存在嚴重缺陷，教協維權不能無底線，不能縱容「恐怖教師」；教育局不能擔心得罪某些「恐怖教師」及背後勢力而放棄監管職責。

（反修例風暴）