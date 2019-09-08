入監警 自稱「從沒有政見」 余黎青萍：警不是「無端端」施暴

林定國籲公眾耐性觀察

出席同一節目的林定國稱，留意到有報道說他和余太是特首的「自己人」，對此感到不解，呼籲公眾予耐性觀察他們的工作，工作未開始就質疑他們的獨立性，不是太理性。對於民間五大訴求之一的成立獨立調查委員會，余太表示事件未平息，蒐證肯定不能全面，相關人士未必願意出席調查會議。

同場的港大法律學院教授陳弘毅指出，監警會一定程度上已能有效回應市民要求獨立調查反修例事件的訴求，聘請海外專家更是「史無前例」及相當重要的舉措。

另外，建制派議員謝偉俊和民主黨涂謹申昨日一同出席港台《星期六問責》，謝批評政府現在才宣布撤回修例是「太少、太遲」。涂謹申斥林鄭月娥無誠意回應市民訴求，質疑她在宣布撤回修例前為何只約見建制派議員，他重申政府應該聆聽民意，設立獨立調查委員會。

特首辦：未能出席銀髮族論壇

林太說她與司局長本月起會「走入社區與市民對話」，一群「銀髮族」上周四邀請她出席公開論壇，昨日收到特首辦回覆說林太未能出席，特首辦又指政府現正建立對話平台，待籌備妥當，可考慮參加。律政司長鄭若驊昨日發表網誌，表示自己應特首呼籲，建立對話平台與法律界人士對話；又說可借鑑調解的經驗化解紛爭，聆聽各方意見和憤怒。

（反修例風暴）