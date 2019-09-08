陳弘毅：提撤回反映溫和派佔上風 倘暴力升級 憂強硬派壓倒

陳弘毅昨日在商台節目《政經星期六》被問到林太提出的行動能否為局勢降溫，他稱涉及中央、特區政府和香港建制派如何處理現時危機，4項行動反映當中的溫和派暫時佔上風，但溫和派能否繼續主導局面，要視乎社會反應；如果示威者將暴力升級，他非常擔心主張強硬路線的人會佔上風，舉例1989年六四事件，溫和路線的時任中共總書記趙紫陽最後倒台。他又稱，現時有少數人的行為危害到社會大多數人的安全和權益，不會令香港有更美好明天，反而只會令香港前途更暗淡，如一國兩制運作得愈來愈差，可能2047年後就不再有一國兩制。

指目前未有使用《緊急法》條件

陳弘毅出席節目後稱，目前社會情况未構成使用《緊急法》的條件，除非出現非常嚴重事件，或社會上有共識，否則會引來很大爭議，或會遭到司法覆核。他接受本報查詢時又談及，將來是否成立獨立調查委員會可以在特首積極構建的對話平台討論，包括用什麼形式、有何權力和範圍、由什麼人組成，他相信政府會聽意見；至於由獨立調查委員會審視個案，他則認為未必能做到。

梁美芬：只反映政府處事手法

梁美芬說，她不會用溫和及強硬去分類，認為政府提出4項行動是處理手法，希望行出一步，令市民有信心；政府以至建制派當中，有人認為和理非與勇武派是有分別。她以「六四事件」作例子，呼籲要從歷史中知道，政治要妥協，成熟的人會知在哪個位置收手。

胡志偉：中共向有分化統戰策略

胡志偉說，國家主席習近平多次提及港澳台事務鬥爭為綱，不相信在習近平的領導下有溫和派和會用懷柔政策解決政治問題；指中共對群眾集結，一向有分化和統戰的策略，會在無關痛癢的地方讓步，為日後工作部署。他呼籲群眾團結，重申林鄭月娥撤回修例應該得到習近平同意，但亦可能只是大佈局中的戰術。

明報記者

（反修例風暴）