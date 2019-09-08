涉串謀損壞輕鐵設施 車cam錄對話 3青年還押

首被告李鈞浩（24歲）為城大工商管理學士課程畢業生，現職眼鏡銷售員；第三被告李懷恩（23歲）為中大新聞與傳播學院畢業生，現從事市場策劃工作。次被告張溱煒（24歲）昨因發高燒留院，缺席聆訊，裁判官暫時押後至9月9日，以待他出院應訊。

3人被控於2019年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，與其他人串謀損壞港鐵財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。控方申請押後案件，以待進一步調查，包括檢查手機、電腦資料等，亦會翻查閉路電視，追查3人行蹤。辯方透露，首被告父親是涉案車輛的登記車主，會爭議各被告是否「車cam」錄音對話的人。

辯方將爭議被錄音者身分

據悉，警方檢取私家車的行車記錄儀影像及錄音顯示，9月4日晚上，3男1女在屯門邁阿美海灣屋苑上車，討論及計劃破壞輕鐵站設施，包括監控鏡頭、拍卡感應器等，亦討論如何避開閉路電視鏡頭等。眾人翌日凌晨曾下車近半小時，之後再駕車離開，女子在屯門碼頭輕鐵站附近先行下車。警方其後截查該車，從各人背包分別搜出防護裝備、士巴拿、鎚仔、螺絲批、載有3名警員個人資料及相片的紙張等。

【案件編號：FLCC4062/19】

（反修例風暴）