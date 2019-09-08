外遊遇不便 有撐示威有斥阻人

凌晨起飛 中午到機場

機場鐵路列車昨不經青衣站，準備往尼泊爾的鄧小姐因此花了210元由青衣乘的士往機場，但她仍支持示威，「因為要表達香港人訴求，遷就時間出門便OK」。另外，準備今日凌晨1時多起飛往大阪的周先生，亦因擔心機鐵停駛，昨午12時半已與女朋友到香港站乘機鐵。即使要提早出門，但他沒埋怨示威者，認為政府遲遲不理市民訴求，才導致如此局面。

不過，亦有外遊港人有微言。準備今日凌晨1時起飛到北歐旅遊的徐氏夫婦，提早半日昨午約1時到達機場，徐太說：「有乜辦法？驚堵路。」徐先生則說應用和平途徑表達，人人也有公民權利，示威者「阻礙他人公民權利」。

離港印度人：應禁示威

過去35年每年都來港公幹的印度人Jatindet昨午1時已到機場，等候昨晚9時航班離港。他說以往來往機場從沒問題，昨示威帶來不便，應被禁止。他說30多歲兒子原與他同行來港，但因近期香港示威而取消，家人也催他盡快回家。

（反修例風暴）