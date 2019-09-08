警截車搜巴士嚴防 執達吏讀禁制令 留機場拒離開 女子涉藐視法庭被捕

為應對示威者行動，機場鐵路列車昨日只來往香港站及機場站，E線巴士則因應運輸署要求縮短至以東涌為終點站，不停機場。昨日機場及東涌交通沒受大影響。

手持盾牌及長槍的防暴警察昨早進入機場客運大樓，水炮車亦在附近出現。昨午約2時起，機管局代表聯同多名執達主任在客運大樓外的巴士站向多人宣讀禁制令，要求他們離開。至下午約4時，執達主任以擴音器宣讀禁制令，又關上巴士站與客運大樓之間臨時加設的鐵閘，其間兩名年輕女子在巴士站停留，說要接機，保安稱她們違反禁制令，要求二人離開，女子要求保安解釋接機是違反禁制令的什麼條文，保安沒詳細解釋，最後要求二人站到約10米外位置。

被捕人：坐此等巴士也不可？

人民力量成員錢寶芬昨午在場稱不明為何到機場用膳會違反禁制令，保安要求她離開，她走到巴士站旁長櫈坐下，一名女警指錢涉藐視法庭要將她拘捕，錢反問：「坐在此等巴士也不可以？」10多名警員其後將她包圍及帶上警車。

機管局回覆稱，根據《機管局附例》，任何人不得在無合理因由下遊蕩，否則機管局可要求其離開，另臨時禁制令禁止非法及有意圖地故意阻礙或干擾機場正常使用，但該局沒回應什麼行為會違反禁制令及觸犯附例。

懷長者八達通 男生涉盜竊被捕

此外，警方昨亦在入機場的主要道路嚴密戒備。中午起，大批防暴警察及便衣警員在青馬收費廣場設路障，截查機場巴士，又要求部分乘客落車，在警員錄影下查身分證，部分人被搜身及搜袋，被截查者幾乎全為年輕男女。警方機動部隊一輛銳武裝甲車亦在巴士站戒備。近下午3時，警方在報稱是公開大學護理系男生的背包搜出口罩、急救用品及電筒，又在其銀包發現一張長者八達通，以涉盜竊拘捕他。

警東涌樓梯制服女生 街坊指罵

另外，東涌站昨午亦有大批人聚集，大部分穿非黑衣便裝，部分戴非黑色口罩，有人以粗口罵警察，又大叫「7‧21唔見人，8‧31打死人」等；警員一度叫在場者為「曱甴」。昨午5時半，有人在站外向警扔飲料，警即衝向群眾，30多名年輕人慌忙走避，一名女生在東薈城樓梯被警員制服，多名街坊不滿，不斷指罵警方。其後一批街坊不願離去，有人表演拋水樽，引人圍觀。至昨午約6時，防暴警堵截達東路行車線， 有車響號以示不滿，約百多人走出行車線。防暴警一直沿達東路後退至東涌消防局附近，又到富東邨搜查數人。至晚上7時半，防暴警進入大嶼山警區總部，聚集者亦陸續散去。

明報記者

（反修例風暴）