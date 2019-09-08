「打死人」傳不斷 專家：官民失互信 促正視fact check訴求

太子站近乎每個路面出口均被噴上「生要見人 死要見屍」、「還我831真相」等字句，仍關上的B1出口，閘上被插滿白花，不時有市民撒溪錢、燒衣紙、上香，大喊「721唔見人，831打市民」，閘前有大批人猶如在「榕樹頭講古」般不斷評論「警察暴行」。

多人確信死了人 包括退休消防

來自觀塘的馮先生自稱退休消防員，說消防無可能點錯人數，消防處是受壓後被迫改口，「好似六四事件，不用懷疑，肯定死了人，我們要做的只有別讓事情不了了之」。幾名中年人交頭接耳，其中一名男子說：「香港警察有如德國納粹秘密警察，同樣沒編號」；另一婦人語帶激動地指着站口說「有6個人被警察打死了，已不是顏色的問題，是良知的問題」，此時有等候過馬路的大叔插嘴勸說，「你們別聚在一起了，一會警察又掟催淚彈」。

社工盧先生昨日在德福廣場靜坐，認為醫管局及警方稱當日無人死是「語言偽術」，他說，若傷者沒被送院， 醫院就可稱無人死，「但其他處理屍體的方法，我們不會知」。

香港心理學會前會長張傳義稱，若人與人的關係缺乏信任，就會事事質疑，出現謠言，而從政治角度，「民無信不立」，他形容政府與市民之間的信任支柱正被拆，「若這支柱被拆掉，只要說政府不對的，都會有人信，管治團隊就會塌」。

2015年2月號的《二十一世紀雙月刊》有一篇文章提到，《1966年騷動報告書》注意到謠言會觸發旁觀者的負面情緒。張傳義認為，「打死人」等傳言或長遠引起民憤，導致嚴重衝突，建議政府須先確認與民眾之間已零信任，繼而行為上須確實不偏不倚，執法一致，重新建立互信。他留意到大部分市民仍理性，相信「fact check（釐清事實）」，會要求公開閉路電視片段還原真相，促政府及公營機構盡快處理，「若要求被置之不理，就會令人覺得，要fact（事實）你唔畀，即是有隱瞞」，令人相信即是有人死，出現自我圓滿的推理。

（反修例風暴）