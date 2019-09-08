太子再爆衝突 記者被噴椒傷眼

其後，沙田、大埔及將軍澳都有衝突。約11時有數名軍裝警員到沙田站，向在場者施放胡椒噴劑，制服最少兩人，示威者投擲雨傘等，警員退至車站控制室；示威者又包圍控制室門口，大批防暴警察增援。同時，大埔墟站亦有多人被制服，部分人被要求面向牆，蹲在店舖閘前。至於在將軍澳站外，凌晨有持不同意見者互相指罵，雙方一度有肢體衝突。

太子站及旺角警署持續多晚有人抗議，昨晚8時許，有人走出太子道西行車路，佔據彌敦道部分行車線，並在多處以鐵馬及雨傘等設路障。其後有示威者在西洋菜南街縱火，火勢愈燒愈猛，一度有爆炸聲，隨後有消防員來救火。防暴警察先後多次跑向示威者，將之驅散至較遠位置，但警員離開後，示威者再聚集。

旺角散了再聚 縱火傳爆炸聲

防暴警10時再衝向示威者，將最少二人按在地上；多名記者在旁拍攝，其間多名警員擋住記者，並要求記者上行人路。本報記者按指示走上行人路，之後多名防暴警向只有記者的人群噴胡椒噴劑，多名記者被噴中，包括有線電視記者，站在後排的本報記者則被噴中雙眼及雙手，眼睛一度痛得無法睜開，經急救員清洗後，雙紅通紅刺痛維持最少1小時；同時，本報另有兩名攝影記者亦被噴中。

其後警方進入警察體育遊樂會，有示威者跟隨警員到遊樂會外，有人向遊樂會擲玻璃樽，警方開胡椒球槍示警。另一批警員退回旺角警署內，示威者繼續在警署外聚集，晚上11時仍未散去，數以百人亮起手機燈，高叫「光復香港，時代革命」、「香港人加油」等，又高唱《數碼暴龍》主題曲。

兩商場靜坐抗議 港鐵增人手

昨日太子站外不時有人聚集，下午4時許，4名民主派人士在站內控制室前示威，要求港鐵公開8．31閉路電視片段等，其間港鐵宣布太子站關站，荃灣線及觀塘線不停太子。大批市民不滿港鐵決定，聚集太子站出口，並與職員理論，至約6時太子站才關閉所有出入口。

另外，昨午有市民響應網上號召，在連城廣場及德福廣場聚集，部分人靜坐，部分人在商場內到處行走，抗議港鐵處理8．31事件手法，並要求港鐵公開當晚太子站閉路電視片段。港鐵稱昨日商場秩序大致良好，已安排額外人手，盡力維持商場秩序。

（反修例風暴）