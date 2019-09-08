8‧31重傷者送院花逾3小時 政府「強烈否認」太子站傳言：執法3月沒致命個案

另外，港府昨日發出「嚴正聲明」，強烈否認8月31日晚上在太子站警民衝突中有致命事件發生的指稱，表示過去3個月的執法行動中並無致命個案，對網上不負責任散播謠言表示極度遺憾。

8•31太子站事件後，「打死人」以至「毁屍滅迹」的傳言不斷，並連續多日引發巿民到多地集結，要求港府交代及港鐵交出當時月台閉路電視片段，證實是否有人在事件中死亡。消防處9月2日回覆傳媒時說，當晚由接報太子站內多人受傷至傷者送院花逾2.5小時。本報根據翻看的閉路電視片段再向消防處追問，根據消防處昨日最新回覆，荔枝角站的7名傷者，經6輛不同編號的救護車送院，7人送院時間介乎凌晨1時42分至2時02分，抵院時間介乎1時53分至2時09分；其中一個情况嚴重的女傷者抵院時間為2時07分，由消防處8月31日晚上11時05分接報受傷至抵院，耗時超過3小時（見表）。

消防：7人全須抬牀輪椅運送

處方昨又解釋，由於全部傷者均需要由救護抬牀或輪椅運送，而升降機空間有限，故當運送7人的特別列車由太子站直接駛達荔枝角站後，傷者在救護員護送下需逐一使用月台升降機運送至車站大堂，再使用大堂的升降機到荔枝角站的B2出口地面登上救護車。

8•31太子站傷者送院時間惹爭議，消防處最初回覆本報查詢稱，處方當晚約11時05分接報太子站內多人受傷，港鐵凌晨1時24分安排傷者乘特別列車往荔枝角站，首輛救護車離開荔枝角站的時間是9月1日凌晨1時42分，意味着由接報到救護車開出，耗時至少2小時37分鐘。

本報翻查荔枝角站B2出口外閉路電視片段，查證首名頭包白繃帶的傷者離開出口升降機時間為1時36分，相隔20分鐘後，即直至1時56分，仍有坐輪椅，雙手疑被綁的傷者在出口外等候，此時與消防處所指首輛救護車的離開時間（1時42分），相距14分鐘；而由消防處接報至最後一名傷者離開荔枝角B2出口外，歷時2小時51分鐘。

醫生：送院時間不理想

議員斥唧牙膏式回應

急症科專科醫生劉文欽認為，消防處未有主動公布荔枝角站7名傷者送院時間相距20分鐘「不理想」，認為事件中處方應該更主動全面交代，但要先了解傷者實際傷勢，才能判斷所帶來的影響。惟他亦指出，若傷者出現流血不止等狀况，應「爭分奪秒」作適切救援，「5分鐘、10分鐘的拖延都可以令傷者情况惡化」。

立法會議員林卓廷認為，目前警民衝突氣氛緊張，但消防處一直沒清楚交代所有傷者送院時間，直到傳媒有相關資料，才「唧牙膏」式透露資訊，做法不理想。他又批評，消防處耗時近3小時才將傷者送院「完全不能接受」，建議消防處開記者會，清楚解釋所有傷者運送安排。

鏗鏘集：3人經油麻地送院

另外，港台《鏗鏘集》昨報道，太子站事件中最少另有3名傷者由油麻地站送院，較消防處及警方公布7名傷者為多。消防處回覆本報稱，當晚11時13分接獲一宗油麻地站緊急救護服務召喚，報稱3名男子頭部及肩膊受傷，救護車11時18分到達現場，經治理後於9月1日凌晨零時6分送往廣華醫院。

當晚在場的義務急救員阿謙向本報憶述，本身在太子站荃灣線往中環方向列車車廂內為3名傷者急救，3人頭部流血，急救期間列車突駛至油麻地站，他陪同3人隨救護人員護送離開月台，其後繼續安撫其他在場的人。他又說，不肯定由他協助治理的3人是否即消防所指3人，不排除油麻地站有其他傷者。

明報記者

（反修例風暴）

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