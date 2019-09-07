歐耀佳赴醫管局集會：戰地醫護也不會受壓迫

醫護坐滿醫管局大堂 「幫高層搵良心」

醫護集會的宣傳品形容是「醫管局總部接放工行動，幫高層搵良心」，大批醫護坐滿醫院管理局大樓大堂，港大內科學系講座教授黎青龍昨戴口罩現身，稱為支持醫護。活動發起人、公立醫院護士梁小姐說，有前線醫護疑泄漏病人資料，又有警方阻礙救援，促醫管局對警方予以最強烈譴責。公院急症室醫生Bruce稱不滿醫管局發電郵「小錦囊」，當中提醒醫護未得警察同意就致電患者家屬或有刑責，他批評醫管局不在自己專業範圍「企硬」，反而偏幫警察。

醫管局發言人回應稱，一向以病人福祉及安全作首要考慮，同時理解員工希望以不同形式表達意見。

另外，社會及政治組織從業員工會昨晚在遮打花園集會，大會估計有2.3萬人出席，警方則稱高峰時有3850人。集會以「反濫捕、抗威權」為主題，由曾被時任警司朱經緯以警棍襲擊的鄭仲恒及曾被7名警員毆打的曾健超當主持。立法會議員及數名因反修例運動被捕的區議員或議員助理發言，當中民主黨主席胡志偉稱，議員到衝突現場擔當調停角色，欲減少警民衝突，惟踏入8月，警方濫捕議員，議員功能角色減少。

該工會理事長鄭衍祺昨讀大會宣言，稱作為社會及政治組織從業員，有責任去緩和氣氛，但都會對警察的暴力感害怕，然而絕不會因而屈服，會堅守崗位，「無懼白色恐怖，抗爭直到勝利」。

（反修例風暴）