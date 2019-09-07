日模來港聲援抗爭 感激被喚「戰友」

和服模特兒平野鈴子曾多次在日本發起遊行聲援反修例，她稱6月起獲傳媒關注，很多日本人起初對運動不太關心，直至有懂得日文的港人轉述新聞，漸有變化。

有日本人在8．31示威中被捕，平野說不認識對方，認為警方濫捕，並得知該人受無理對待。她說：「我雖然不是香港人，但我們生於同一個時代，同樣為自由而戰，這就是我和香港人站在同一戰線的理由，我為能夠與香港人相遇而自豪。」

民間記者會籲勿輕生：

對窗叫口號有200萬人回應你

記者會發言人梁小姐稱，政府撤回「送中惡法」只是「以退為進」的糖衣毒藥，可能為引用《緊急法》鋪路，又說港人沒取得任何勝利。她說：「面對殺人政權，我們談何信心？反送中只是一條引線，燒毁了中共強行干預下制度扭曲變形的遮醜布。」她憂慮不少外媒報道以「成功爭取撤回」為題，但五大訴求其實未全獲答應，抗爭者沒「收貨」的本錢。她又說「昨日新疆，今日香港；今日香港，明日國際」，懇請各國關注及聲援香港，抵禦鎮壓。她說美國國會倡議的《香港人權與民主法案》將是其中一枚威力驚人的震撼彈，盼訪華的德國總理默克爾能關注香港局勢。

梁小姐又稱，現面對警方「濫捕」，抗爭者被捕風險提高，提醒大家要「不被捕、不流血」。對於近期有人自殺，她說希望大家別放棄自己。另一發言人吳先生說：「當你覺得攰、無希望，可以（每晚）10點對窗口叫口號，或上連登看看，會有200萬人回應你。」他說若香港這個家失去了家人，就不似一個家。

（反修例風暴）