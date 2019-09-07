中大民調︰四成人撐堅持訴求 近半倡各讓一步

民陣申9．15遊行 冀有200萬人

另外，民陣召集人岑子杰昨晚宣布，民陣已入紙申請9月15日遊行，「警方不批准就申請到批為止」，希望勇武派和「和理非」可以集合200萬人再次上街。

調查在林鄭撤回修例前所做

中大亞太研究所在8月21日至27日晚，即特首林鄭月娥宣布撤回修例前，以電話訪問716名18歲或以上市民，當中問及示威者向政府爭取訴求應採取什麼態度，48.7%受訪者認為示威者與政府應「各讓一步，求同存異」，同時有38.8%主張示威者「要堅持訴求，不應該退讓」。調查亦發現，35.2%相信未來一個月示威衝突與現時差不多，33.1%估計會更嚴重。

2017年7月特首林鄭月娥剛上任時，有73.4%人同意爭取訴求須堅持和平、理性、非暴力，但今次跌至58.8%，認為「一半半」的比例則由2017年7月17.1%，急升至今次31.1%。

兩年前佔七成

認同必須「和理非」跌至59％

被問及可接受部分示威者如何與警方抗爭，最多人接受用激光筆照射，有39.8%，35.6%不接受任何暴力方式；至於可接受警方如何對付部分示威者，最多人接受用胡椒噴劑，有41.9%，25.3%不接受任何暴力方式（見表）。

民生方面，54.2%稱示威遊行對日常生活造成不便，當中41.2%認為可接受，26.5%認為不可接受但可理解，30.4%稱不可接受亦不可理解。

明報記者

（反修例風暴）