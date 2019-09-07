撕街招雙方爆粗 副校長粗言兼叫除褲

校方：嚴肅處理 教局：已收投訴

教育局稱，任何損害教師專業形象的行為都絕對不能接受，又指教師職責是教育和守護學生，其言論和行為應合乎專業操守和社會期望。元朗天主教中學昨於網頁發聲明，回應有關前日（5日）社交媒體就陳副校長的報道，稱「陳副校長於下班後在公眾地方，涉嫌撕掉宣傳單張及海報，及其於回應拍攝者時引起的言語衝突」，校方「定當嚴厲處理、認真了解、不偏不倚地跟進」。該校又稱，尊重每個人有表達意見的權利。學校另向家長發特別通告，表示已就事件啟動危機處理機制，及已安排社工、輔導老師等為有需要師生提供支援。

有關網片中，一名女士在學校附近天橋正撕走反修例的宣傳品，拍片者以粗言罵她，她亦以粗言回應「你係咪要×啊，除褲喇」。有網民指該女士為元朗天主教中學副校長陳秀芬，質疑她行為不當，稱會向有關機構投訴。

反修例風波下，外界關注教師言行，建制派並狙擊批評警方的教師。香港華人基督教聯會真道書院助理校長戴健暉早前在個人facebook發表仇警言論，遭建制派狙擊，要求校方辭退戴；中學通識科教師賴得鐘於facebook上載仇警圖亦曾引起爭議，後辭去考評局通識教育科科目委員會主席及成員等職務。

另外，警察評議會4個職方協會昨日去信元朗公立中學校友會小學，投訴一名教師「網上散播仇恨及鼓吹校園欺凌」，要求校方跟進。

（反修例風暴）