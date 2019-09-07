亞馬遜促申報公司背景 人代顏寶鈴憂美增審查

顏寶鈴在英國的分公司收到亞馬遜要求提供公司資料，披露公司是否有政治人物及宗教領袖等特殊身分的人。顏說這些申報以往少見，認為美國採取這些措施是太緊張。她說本港商界及不少企業家與建制派有關連，憂慮當法案通過，本港不少企業會受牽連而被審查，做生意有更多限制。

美國會領袖稱優先推涉港法案

早前訪美時與當地政界討論有關法案的自由黨黨魁鍾國斌稱，法案並沒有要求港企提供資料的元素，估計有可能是有個別企業要求客戶提供有需要的資料。

美國民主黨參議院領袖舒默（Chuck Schumer）日前發聲明，提到國會復會後，《香港人權與民主法案》將會是民主黨推動的優先議程之一。舒默形容中共的行動有違港人行使言論自由及其他基本的民主權利，美國對此的回應是關鍵的，強調必須行動，以向中國國家主席習近平顯示美國參議院與港人並肩而立。他促請共和黨參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）盡快將法案納入議程內。

中國外交部發言人耿爽昨在例行記者會上勸告美方「立即停止推動有關涉港議案」，以及停止以任何方式干涉香港事務。他稱美國有人「執迷不悟、是非不分」，威脅推動議案，對港事務說三道四，「中方對此強烈不滿和堅法反對」。耿爽說，香港的未來與前途命運「必須也只能掌握在包括香港同胞在內的全體中國人民手中」，任何干預香港事務及中國內政企圖都不會得逞。

（反修例風暴）