宣傳反修例 浸大學生會成員入境澳洲受查

【明報專訊】浸大學生會外務副會長梁兆玉周二（3日）在澳洲墨爾本入境時，被當地邊境人員拘留和查問。梁向本報稱，當時邊境人員帶她入房查問，包括她到澳洲的目的，對方又查看她的行李和手機中的相片，一度將手機帶離她的視線範圍，「我不知他對我的手機做了什麼」。她說對方曾以「暴亂」形容本港現時反修例情况，她亦表明自己沒有任何犯罪紀錄。梁說對事件感失望和難過，雖認為今次是個別例子，但覺得邊境人員的舉動不禮貌。
梁兆玉因參與「香港大專學界國際事務代表團」的工作到訪墨爾本，行程包括介紹香港反修例情况，將與議員會面；代表團亦與歌手何韻詩及中國異見藝術家巴丟草舉行聯合記者會。
大專學界：按原定計劃罷課
另外，學界反修例活動持續。特首林鄭月娥雖已宣布撤回修訂《逃犯條例》，但大專學界發表聯合聲明，表示「五大訴求，缺一不可」，會按照原定計劃繼續罷課。
昨日不少學校有人發起拉人鏈反映反修例訴求，包括中文大學、瑪利諾修院學校、喇沙書院、嘉諾撒書院、聖類斯中學、聖保祿學校等。瑪利諾修院學校是監警會委員余黎青萍的母校，有校友說希望余太能明辨是非。
位於銅鑼灣的聖保祿學校人鏈中，有校友倒立諷刺世界「黑白顛倒」。該校被指阻止學生罷課，校方昨發表聲明重申不支持罷課，又指會尊重學生選擇，校方沒阻撓罷課，但學生須按校規呈交家長信。