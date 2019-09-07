宣傳反修例 浸大學生會成員入境澳洲受查

【明報專訊】浸大學生會外務副會長梁兆玉周二（3日）在澳洲墨爾本入境時，被當地邊境人員拘留和查問。梁向本報稱，當時邊境人員帶她入房查問，包括她到澳洲的目的，對方又查看她的行李和手機中的相片，一度將手機帶離她的視線範圍，「我不知他對我的手機做了什麼」。她說對方曾以「暴亂」形容本港現時反修例情况，她亦表明自己沒有任何犯罪紀錄。梁說對事件感失望和難過，雖認為今次是個別例子，但覺得邊境人員的舉動不禮貌。