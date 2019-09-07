支持特區依法止暴制亂 李克強：要信中國人智慧 訪華默克爾：聯合聲明仍有效

劉銳紹：北京主導角色愈見明顯

時事評論員劉銳紹說，李克強的言論客觀上令人認為北京高度關注及支持林鄭月娥，並令北京主導角色愈來愈明顯；並可見北京並不重視從政治手段解決香港危機。

李：有能力辦好自己的事

李克強昨日說，香港在過去數周一直受示威活動影響，中國希望香港避免出現動盪；他又稱中國政府在多種場合就香港近期問題反覆表明態度，強調堅定不移維護一國兩制、港人治港、高度自治，「支持特區政府依法止暴制亂，恢復秩序」，並稱要維護香港長期繁榮穩定。李克強並強調，「要相信中國人有能力、有智慧辦好自己的事」。

默克爾則不點名提到《中英聯合聲明》協議，強調協議繼續有效，亦有《基本法》保障香港公民權利。她又說，目前所有人都要盡力避免暴力衝突，必須透過政治對話解決問題，她稱香港特首希望邀請各方對話，冀對話能夠實現。默克爾又說，香港政府走出了重要一步、撤回具爭議的條例，冀能打下基礎，為示威者在公民自由權利的範圍內參與對話提供可能性。

環球時報：默克爾言論只是交差

內地官媒《環球時報》昨發表社評，稱「默克爾在中國就香港問題說一兩句話，能產生什麼實際影響嗎？」並稱相信默克爾在中國提及香港問題，只是向德國、西方輿論交差，「默克爾如果說了跟香港有關的什麼話，會從兩國有價值的交流中被抹掉」。

劉銳紹向本報指出，李克強的說法並非「中央相信特區政府有能力解決」，而是表明「中央支持特區政府」，客觀效果是令人認為其主導角色愈加明顯，主導力量亦愈來愈大。至於李克強稱支持特區政府「依法止暴制亂」，劉銳紹認為顯示北京無思考、不重視以政治方法解決香港危機，而是強調以香港警方作為工具去解決問題。

明報記者

（反修例風暴）