涉襲站長 兩被告禁足調景嶺寶琳站

居康城 准保釋守宵禁

控罪指，大學生何梓聰（22歲）和營業員鍾展鴻（23歲），9月4日在港鐵寶琳站襲擊51歲的李建宏，對李造成身體傷害。據了解，李建宏的手腕遭擦傷、左肩和右臂有瘀傷，而被告何梓聰和鍾展鴻身上搜出口罩、雷射筆和噴漆等。

控方指出，此案與近期社會騷亂有關。控方申請將案件押後至11月1日再審，以待警方蒐集資料，獲裁判官批准。

控方不反對兩被告保釋，但提出受襲的事主是港鐵調景嶺站站長，要求兩被告不准踏足調景嶺站，以及當日發生衝突的寶琳站。控方亦提出要被告守宵禁令。

辯方稱兩名被告居於康城，該區住客依賴港鐵為主要交通工具，盼裁判官考慮禁足港鐵站會否帶來不成比例的不便。另兩人間中要工作至凌晨，盼裁判官考慮押後宵禁令。

徐官最後批准兩被告以5000元保釋外出，其間不得進入調景嶺及寶琳站，由晚上11時至翌日6時宵禁；不得離港及居於報稱地址，亦不得騷擾控方證人，即港鐵站長李建宏。

【案件編號：KTCC1666/19】

（反修例風暴）