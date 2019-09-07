國際專家組主席：港局勢複雜超監警範疇

Sir Denis昨晚結束5日的訪港行程，包括與警務處長會面，視察立法會、警察總部、港鐵站等，亦翻看大量影片。他說，5日內已感受到香港社會處境複雜，他同意監警會角色重要，「不過即使監警會有多厲害，目前形勢遠超於警方的問題，亦超出監警會的範疇」。

「大部分人愛呈優秀一面」

稱能否取警隊資料監察關鍵

他說，雖然警方在街上執行職務，代表政府，「但警方並非決策者，警方不能擔當回應社會訴求的角色」。被問如何剖析本港政治環境、警民關係等問題，他認為現階段下定論並不合適，但強調會認真審視，以其自身經驗，給予監警會具參考價值的建議。

監警會審視工作進行中，Sir Denis認為，作為監察者，能否成功索取警隊資料是關鍵。他說：「沒有一個行業，願意揭露其行動決策、紀錄和錯誤決定，絕大部分人都喜歡展示自己優秀一面；關鍵是IPCC是否有能力要求警隊提供有關資料。」

社會批評警方濫用武力，警方是否需克制？他認為，社會上有人希望示威，行使其自由，但亦會有人不願意，所以「在維持社會運作和公民權利自由方面，需取得平衡，並以最低度武力達至這平衡」。他認為，警方使用多大程度的武力、市民有多大接受程度等，社會需達成共識，警方、政府、市民亦需明白這點。

成員捲通警醜聞 「難找無爭議人選」

本報昨日報道稱，專家組成員Gerry McNeilly捲入監警醜聞。Sir Denis認為，監警會及McNeilly本人應回應。他表示，監警會從海外尋找專家，「要找一個無爭議的人選是困難的」。他強調，作為專家組主席，會盡力做好，給予合適建議。

監警會昨日發新聞稿表示，安大略省獨立警察審查主管辦公室，及McNeilly本人均正就當地法院裁決提出上訴。會方稱，獲邀的外國專家將聚焦本港大型公眾活動和相關的警務工作和程序，得出集體結論，不會參與個別投訴案件。

自由黨黨魁鍾國斌昨日接受港台《千禧年代》訪問，他稱若市民對McNeilly存疑，政府可考慮換人；他不相信海外專家會與港府同流合污。民權觀察成員王浩賢則表示，醜聞性質嚴重，認為監警會須重新考慮是否讓他參與。

明報記者 何郁慧

（反修例風暴）