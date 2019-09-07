網民發起再入機場 警：故意慢駛或控危駕 機鐵今飛三站 警備拖車防塞路

警料機場嚴重受阻 假登機文件涉虛假文書

警方預計今日的機場活動將令交通嚴重受阻，呼籲前往機場人士預留更多時間，並密切留意最新航班信息。機場警區副指揮官劉榮基昨表示，進入機場禁制令範圍內示威、阻礙機場正常運作，即使過程沒有衝擊，也可能違反機場臨時禁制令。他續稱，有網民鼓勵其他人使用假登機文件、網上機票等，有可能干犯行使虛假文書罪。

對於有網民呼籲參與者勿穿黑衣以旅客打扮到場，劉榮基承認分辨一般旅客和示威者有難度，但他舉例說，正常旅客不會在客運大樓外徘徊，這是警方辨別可疑人的方法之一。

新界南總區交通部署理高級警司李錦標表示，阻塞交通的行為極不負責任，包括故意慢駛、胡亂切線等。李錦標稱「影響其他道路使用者」的行為都可能觸犯不小心駕駛或危險駕駛，強調警方會盡一切努力保持道路暢通，並已預留足夠拖車，拖走無故停在路上的車輛。

執達吏9‧1曾讀禁令 大狀：不遵即藐視法庭

機管局上月中向法庭申請臨時禁制令，其後獲無限期延長，禁制令禁止任何人非法及有意圖地故意阻礙或干擾機場正常運作，不過，9月1日「和你塞」活動機場仍被堵塞。大律師陸偉雄解釋，如有人違反禁制令內容，原訴人即機管局需安排其職員或委聘律師宣讀及解釋禁制令內容，提醒違反禁制令的後果，如在場人等不遵從，已干犯藐視法庭罪，機管局可要求警方介入。

機管局昨回應稱，已在9月1日安排執達吏在機場宣讀禁制令內容。據悉，機管局亦已通知警方，但由於當時執達吏宣讀禁制令內容後示威者四散，警方未能確定示威者都收到有關警告，因此未能即時以刑事藐視法庭罪採取拘捕行動。

9時起不停九龍青衣博覽館

交通安排方面，港鐵昨公布，今日上午9時起機場快線列車不停九龍站、青衣站及博覽館站，機場往市區列車則只停香港站。九龍站的市區預辦登記服務全日暫停。另外，上午9時起，機場一號停車場亦關閉。

明報記者

（反修例風暴）