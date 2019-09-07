稱暴亂損國際觀感

林鄭月娥昨日到廣西參加泛珠三角區域合作行政首長聯席會議後見記者，稱不同意惠譽質疑一國兩制的推行，又說反修例示威「完全沒有削弱一國兩制」，會堅持、堅定以一國兩制來「止暴平亂」。她說民間訴求之一是要政府釋放全部被捕的人，對暴力者不檢控，「這正正違反了香港的法治」，若政府答應，「恐怕國際對於香港法治的看法會更加負面」。她重申香港法治精神沒有受損。

林太又說，持續的暴力或混亂，如機場和鐵路被大肆破壞，在網上不同意見的人被欺凌，無可避免影響了企業對香港的信心，或外國對香港觀感。

財政司長陳茂波昨亦發新聞稿稱對惠譽下調評級感失望，不認同惠譽「質疑『一國兩制』在香港的有效實施」。

資訊科技界議員莫乃光在facebook稱，現時是評級機構批評港府，非特首去評價對方，若林太對此不滿意，大可以做到評級機構滿意港府表現。

自由黨黨魁鍾國斌稱，近日風波對信貸評級一定有影響，因評級當中包括社會穩定及營商環境，形容現時營商環境不佳，旅客人數較去年同期跌近五成。他說目前風波對一國兩制暫未見影響，解放軍亦無出動。至於如何平息風波，他稱若能成立獨立調查委員會，在大部分市民都接受之下，定有機會平靜下來。

（反修例風暴）