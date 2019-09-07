稱一國兩制受考驗 中港趨融合 連月衝突 惠譽降港評級 展望負面

預計一國兩制基礎不動搖

惠譽指出，持續數月的衝突和暴力行動令一國兩制政治框架的範圍與韌性面臨考驗，雖預計一國兩制基礎不會動搖，但香港與內地日益加強的經濟、金融、社會及政治聯繫，反映中港不斷融合，中港主權評級的差距亦相應縮小。該行指出，近期的事件將長期損害國際對香港管理及法治的質量及效率的觀感，亦會質疑其營商環境的穩定及活躍程度。現時惠譽給予中國「A+」的信貸評級，較香港最新的評級只低兩級。

惠譽同時把香港的評級展望下調為「負面」。該行解釋，雖然港府對示威者的一些要求作出讓步，但不滿情緒持續，社會衝突升級的可能性，減低大眾對香港公共機構的信心，亦損害外界對港府治理體系、制度、政治穩定性和商業環境的看法。

惠譽規模較細 置地長實棄用評級

事實上，近日香港機管局的10年期債息與美國10年期國債息的差距，在8月底以來急速擴闊（見圖），一方面反映美息下跌，另一方面亦反映投資者看淡香港經濟，認為機管局的債務風險正在增加。

其餘兩大評級機構暫時沒有調整。綜合3間評級機構給予香港的信貸評級，就以標準普爾的「AA+」（第二高）評級最高，穆迪的「Aa2」評級與惠譽同屬第三高，穆迪對香港的評級亦是較中國的評級高兩級，而標普的則高三級。對比標普及穆迪，惠譽的規模相對較細，影響力亦較低，近期亦先後有大型企業不再使用惠譽的評級服務，包括去年的置地及早前的長實。昨日惠譽在中午宣布下調香港評級，恒指升幅雖一度收窄，但收市仍升175點。港元匯價雖一度回落，但晚上再回升至7.83水平。

專家料經濟影響細 只損國際觀感

浸會大學財務及決策學系副教授麥萃才認為降低信貸評級的影響不大，因為該評級反映的是經濟體的償債能力，現時香港仍有逾4000億美元外匯儲備，有充足盈餘應付償還問題，且香港企業多以發行股票及銀行貸款作融資，相信調低信貸評級的主要影響，只在於國際對香港的觀感。

華僑永亨銀行經濟師李若凡亦稱，惠譽調低香港信貸評級或令企業融資成本有所增加，但不會太明顯，可參考2017年穆迪下調香港信貸評級時，未見融資成本有明顯增加；而且惠譽作出調整後，仍是第三高評級，料影響不會很大。

明報記者

（反修例風暴）