議員擬引特權法傳召港鐵

市民：無記者角落險被插贓

面背被打

聲稱當日於太子下班、晚上約10時到太子站的Tom（化名）表示，到站後看見有示威者與市民衝突，及後有人打開傘陣予示威者換衫，未幾即有速龍小隊成員到月台搜捕示威者。聲稱並沒參與示威行動的Tom表示，他亦遭警方按倒在地，背部最少被擊3棍，至今瘀痕未消。Tom說及後被帶到月台盡頭，有警員欲將一個裝滿頭盔的袋「塞向」他，Tom堅稱該袋並非他的，向一名「眼神較善良」的警員求助，該警員證明他並沒攜袋，及後再有一名便裝警問他︰「跟邊度？」、「收多少錢出來（示威）？」Tom不耐煩地回道「不想和你說話」，遭警員拳打面頰。Tom稱上述情况均在月台內、沒有記者在旁下發生。

聲稱當晚途經太子站的少女Cherry（化名）則稱，被警員「無差別」向市民揮棍嚇至心靈受創及痛哭。民主黨立法會議員鄺俊宇表示，正試圖聯絡被檢控風險較低的目擊者或被捕人，以法律途徑入稟港鐵要求交出閉路電視片段；亦會於立法會復會後，試引用權力及特權條例傳召港鐵，並要求交出片段。

有人因心理創傷 入稟小額索償

議會陣線立法會議員區諾軒昨陪同一名太子站事件當事人，入稟小額錢債審裁處追討心理創傷賠償2500元，同時要求港鐵交出當晚閉路電視影像作證據。據了解，有民間團體至今收到20至30名目擊者就太子站事件求助或查詢，正徵詢法律意見，或考慮循民事訴訟方式要求港鐵交出閉路電視片段。

（反修例風暴）