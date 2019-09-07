女子跪求港鐵交片 太子旺角爆衝突

一名女子昨早在太子站下跪，要求港鐵公開8．31晚警方清場行動期間的閉路電視片段，數百名市民陸續聚集。下午5時許，港鐵太子站暫時關閉，職員將聚集市民及乘客疏散到地面後關站。有網民稱，昨晚為8．31「死者」的「頭七」，故號召市民放工後在太子站外聚集獻花及燒衣。有示威者以雷射筆照旺角警署、向警署投擲雜物，又在警署對開佔路。警方多次舉橙旗及黑旗警告，又擎槍指向示威者，同時派出談判專家勸退示威者。

旺角警署最少開15槍

示威者多處縱火破壞3站

晚上8時許，有示威者用工具破壞太子站出口的拉閘，部分示威者內進噴漆及破壞指示牌，未幾返回地面。近9時，旺角警署報案室服務暫停，並傳出一下槍聲，地下遺下一粒布袋彈。示威者向警署擲磚及以鐵枝破壞警署側面玻璃。其後警署斷續傳出多下槍聲，記者現場觀察，警方最少開了15槍，9時許更向彌敦道發射至少5發催淚彈。在附近佈防的防暴警及速龍小隊分別向彌敦道及西洋菜南街推進，曾有警員向旺角道天橋開槍。

示威者四散，並曾在多處焚燒雜物，消防分別到場撲熄。部分示威者轉戰港鐵旺角站，並在站內破壞入閘機等設施，又以消防喉射濕地面，港鐵10時許宣布旺角站關閉。另有示威者以雜物堵塞油麻地站B1及D出入口，以硬物打破玻璃，更有人爬上站頂破壞港鐵標誌。11時許，港鐵關閉油麻地站，並宣布荃灣站來往美孚站至中環站服務暫停，來往荃灣站至美孚站列車維持每10分鐘一班。

警方凌晨在彌敦道一帶繼續清場，其中兩名由油麻地退至紅磡的示威者被速龍小隊制服並帶走。政府今凌晨1時許發稿，對暴力及破壞行為予以最強烈譴責。

持鐵通紅衣漢菜刀傷數人

另外，昨晚近11時旺角奶路臣街有穿紅衣中年男持菜刀及鐵通出現，被大批人包圍，男子突然舞刀，數名市民被割傷，其同行女子勸阻時亦腹部中刀，二人被市民圍攻，退回廣東道一唐樓單位，現場遺下一把菜刀，地上有血迹。

（反修例風暴）