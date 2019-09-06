何君堯點名批6校罷課 兆基書院轟抹黑

教局：校本處理 教協：收騷擾投訴

教育局回覆稱，反對罷課的立場清晰明確，並發出指引給學校，同意在反對罷課大原則下，由各校按校本情况作專業處理。發言人呼籲各界，不要影響學校運作，讓學生可在安全、平和及有秩序的環境下學習。教協則譴責關注組騷擾學校，稱一直收到有學校投訴關注組的行動「令人非常困擾」，教協要求教育局保護學校。

兩日「監察」百校 何：報告交教局

「民間監察罷課關注組」獲香港惠州社團聯合總會派義工，周一起連續兩日到101間中學「監察」。何君堯稱，調查發現9所學校符合「參與罷課迹象」，如學校現黑衣人、政治標語及學生叫口號等，其中6校「較嚴重」，關注組會把拍攝到的照片或錄像撰寫觀察報告，並交教育局。

兆基書院：不知名者徘徊 干擾運作

關注組另一成員、立法會議員梁美芬稱，大部分中學生未成年，學校須對學生行為負責，若校方涉嫌疏忽照顧和教導，已可構成法律責任。她說，即使學生有家長信許可，「罷課都不能成請假理由」，批評教育局未對罷課訂立具阻嚇和懲罰性指引。

本報昨向6間被點名中學查詢，獲其中兩校回覆，香港兆基創意書院強烈譴責何君堯言論抹黑，稱連日有不知名者在校附近徘徊，查問上課情况，威脅學校教師及學生人身安全，促關注組停止無理行為。

東華三院辛亥年總理中學發言人說，一切開學安排及課堂事宜均按教局指引及原有規劃進行，學校運作如常，校內僅小部分同學獲家長同意不參加學校活動。其餘被點名的學校包括英華書院、中華傳道會李賢堯紀念中學、陳瑞祺（喇沙）書院及喇沙書院。

（反修例風暴）