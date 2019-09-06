何君堯點名批6校罷課 兆基書院轟抹黑

【明報專訊】反修例風波延伸至校園，立法會議員何君堯發起反罷課關注組，本周起派員「監察」全港逾百所中學有否罷課迹象，如校內出現反修例宣傳品、學生穿黑衫及叫口號等。何君堯昨開記招，稱發現9間學校或參與罷課，並點名批評其中6間「較嚴重」的學校，形容「罷課等同違法」，促教育局追查。有被點名的中學發聲明，強烈譴責何君堯的言論是抹黑，並批評關注組到訪「嚴重干擾學校正常運作」。
教局：校本處理 教協：收騷擾投訴
教育局回覆稱，反對罷課的立場清晰明確，並發出指引給學校，同意在反對罷課大原則下，由各校按校本情况作專業處理。發言人呼籲各界，不要影響學校運作，讓學生可在安全、平和及有秩序的環境下學習。教協則譴責關注組騷擾學校，稱一直收到有學校投訴關注組的行動「令人非常困擾」，教協要求教育局保護學校。
兩日「監察」百校 何：報告交教局
「民間監察罷課關注組」獲香港惠州社團聯合總會派義工，周一起連續兩日到101間中學「監察」。何君堯稱，調查發現9所學校符合「參與罷課迹象」，如學校現黑衣人、政治標語及學生叫口號等，其中6校「較嚴重」，關注組會把拍攝到的照片或錄像撰寫觀察報告，並交教育局。
兆基書院：不知名者徘徊 干擾運作
關注組另一成員、立法會議員梁美芬稱，大部分中學生未成年，學校須對學生行為負責，若校方涉嫌疏忽照顧和教導，已可構成法律責任。她說，即使學生有家長信許可，「罷課都不能成請假理由」，批評教育局未對罷課訂立具阻嚇和懲罰性指引。
本報昨向6間被點名中學查詢，獲其中兩校回覆，香港兆基創意書院強烈譴責何君堯言論抹黑，稱連日有不知名者在校附近徘徊，查問上課情况，威脅學校教師及學生人身安全，促關注組停止無理行為。
東華三院辛亥年總理中學發言人說，一切開學安排及課堂事宜均按教局指引及原有規劃進行，學校運作如常，校內僅小部分同學獲家長同意不參加學校活動。其餘被點名的學校包括英華書院、中華傳道會李賢堯紀念中學、陳瑞祺（喇沙）書院及喇沙書院。