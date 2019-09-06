認監警召證人「或有障礙」 余黎青萍：平息後可考慮獨立調查

特首林鄭月娥一直堅持以監警會專案組審視反修例事件，但監警會沒有傳召證人的權力，被批評欠公信力。余黎青萍昨接受商台訪問指出，監警會已有很多圖文資料可參考，並相信市民、警方和政府以大局為重，會全力協助調查；其後主持人再追問，她坦言「可能有點障礙」，但相信身為資深法律界人士的主席梁定邦能「做盡」監警會的職能，在困難中完成任務。她自言未了解監警會實際權限，目前她只看到傳媒片段，相信該會有更多資料。

稱現升級趨勢 暫難設調查委會

她說，政府一般在事件完結後才成立獨立調查委員會，例如1977年警廉衝突，以便蒐集證據及召見相關者，但反修例活動至今持續，甚至有升級之勢，認為現時成立獨立調查委員會非常困難，事件平息後，她相信政府可考慮。

余黎青萍透露，林鄭月娥在8月26日正式向她邀約，稱自己沒有政治立場、公私分明，寄語港人不要令香港繼續沉淪下去，否則惡果只會落在年輕人身上。她接受有線電視訪問則說，每次見到衝突畫面都心痛，反問：「愛香港是不是以這方式表達？」又稱警方和示威者的暴力她都見到。

林定國：權力有限 籲給時間

另一新委員林定國接受多個媒體訪問稱，監警會權力有一定限制，但不同意什麼都做不到，指該會有很大權力要求警方提供執行任務時的資料，籲市民給予時間和信心。

監警會主席梁定邦昨發聲明歡迎余黎青萍和林定國加入，指二人有豐富經驗和專業知識，深信他們能提供重大協助。他說與余黎青萍相識近50載，廉政公署成立初期同擔任管理層。另梁擔任中大校董會成員期間，林定國曾代表校方處理數宗重要個案，兩人也是大律師公會的同僚。

（反修例風暴）