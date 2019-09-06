特稿：監警新邀國際專家 捲加國「通警」醜聞 與警密斟後推翻結果 法庭批毁信令重查

明報記者 朱韻斐 何郁慧

人權組織：嚴重過失 監警：不評前事

有立法會議員及人權組織批評，Gerry McNeilly有關過失嚴重，質疑監警會事前無嚴謹查核其背景，將損害監警會審視工作的公信力，促請監警會解釋。

法庭裁決兩月後離任原職

Gerry McNeilly自2008年起擔任加拿大安大略省獨立警務督查主任，至法庭裁決有關個案約2個月後、即今年3月底離任。多間加拿大傳媒今年1月報道，2014年有一家庭投訴一名警員執行職務時，曾踐踏一名被制服者的頭和頸；他們亦投訴警察刻意毁壞財物，並以種族原因辱罵他們。

翌年3月，獨立警務調查結果稱，有足夠證據證明該警員涉嚴重行為不當，案件交警方作紀律處分。其後一名督察以電話及信件聯絡McNeilly，投訴有關結果。

最終McNeilly決定重啟調查，並通知該家庭指調查有缺陷，先前調查結果暫緩，惟並無提及曾與警方溝通。同年12月，他向該家庭稱有關不當行為的指控屬「未能證實」。

專家堅持沒錯 要求上訴庭介入

涉事家庭向地區法院提出上訴，法庭判決稱，McNeilly與警方曾秘密溝通（undisclosed discussions），有關行為既不合適亦不公平，破壞誠信。法庭指出，作為處理針對警方投訴的督查主任，保持獨立是核心要素，惟McNeilly與警方秘密溝通，最少在觀感上已構成不公，削弱獨立性。法庭要求擱置兩次調查結果，並由獨立第三方重啟調查。

McNeilly要求上訴庭介入，堅持重新審議有關投訴是沒有做錯，當發現調查有潛在嚴重錯誤，其做法一如其他的調查機構所為，他又稱與警員溝通沒有違反程序公義。他並透露投訴人曾就涉案的一個搜查令作出不道德的指控。

議員質疑公正 民權觀察促監警交代

立法會保安事務委員會副主席涂謹申認為，McNeilly過去問題與監警工作直接相關，若監警會事前知悉，為避嫌不應邀請他作專家小組成員。他亦認為，McNeilly參與監警會審視工作，會被質疑公正性，令外界憂慮有偏頗。

民權觀察成員王浩賢認為，McNeilly有關過失非常嚴重，嚴重損害監警制度公信力。他認為事件若在港發生，或涉公職人員行為失當罪。他質疑，監警會邀請McNeilly加入專家小組前，有否嚴謹查核其背景，若有又為何邀請他，要求監警會向公眾交代。

本報聯絡監警會查詢事前是否知悉Gerry McNeilly有關背景及操守問題，會否影響監警會審視工作公信力等，監警會回覆稱，就有關Gerry McNeilly大律師過往處理的報告或工作不予評論。

（反修例風暴）