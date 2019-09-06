黎智英大宅遭擲汽油彈

一人擲彈一人拍攝 乘電單車逃去

事發昨凌晨1時13分，一名大宅保安透過閉路電視發現有兩名身穿深色上衣、戴口罩及鴨舌帽的男子在大宅外，於是出外察看，該兩人其中一人見狀立即燃點汽油彈投向大宅，汽油彈落在鐵閘外燃燒，另一人則用手機拍攝經過，事後登上停泊在附近的電單車逃去。

保安取出滅火筒將火救熄及報警，警方到場翻查閉路電視片段，派出鑑證科人員檢走玻璃碎片，並在電單車停泊旁的燈柱拍照。案件列作縱火案處理，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫時未有人被捕。據悉，事發時黎智英正於大宅內休息，未有被驚動，至早上黎智英乘座駕外出時，未有回應記者提問。

翻查資料，黎智英曾多次被針對式恐嚇，其中於2014年11月佔領運動期間，他現身金鐘佔領區時，遭3人投擲腐爛動物內臟，3人其後被判監9至18星期。黎智英的大宅亦曾多次被毁壞，2013年6月，有匪徒駕車直撞大宅閘門，並於門外擺放開山刀及斧頭；2015年1月，有匪徒乘坐私家車到黎智英大宅門外，向大宅投擲一枚汽油彈，同時亦有匪徒向將軍澳蘋果日報大樓投擲兩枚汽油彈；2016年6月，兩名匪徒向黎智英大宅閘門投擲裝有不明液體的玻璃樽，及後二人均被拘捕。

（反修例風暴）