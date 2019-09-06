警不反對釋放 張超雄批自相矛盾

倘家長願照顧 應留家長身邊

張超雄表示，兒童在保護令下可跟隨父母生活，但一般情况是申請一方想獲取兒童的監管權，原因多是與家庭沒有能力照顧子女或家長非常不合作有關。他認為，即使青少年在示威現場被捕，穿著黑衣、戴口罩、擁有防具，也不代表家庭沒有能力照顧，警方有需要時可轉介社工跟進，不一定要申請保護令。

律師：倘未證或再犯 申令有問題

律師何佩芝表示，保護令涉及警方對該兒童家庭、成長背景等的評估，難以就個別案件評論。何說，保護令申請的目的是為向兒童提供緊急保護和照顧，但安排他們入住兒童及少年院的做法「有少少即時監禁的成分」，亦容易對較年幼的兒童帶來心靈創傷，因此若警方未能證明涉事兒童有可能再犯案，或家長縱容子女犯案甚至不理會子女的安危，警方申請保護令的做法便有問題，「不論個案是否涉及政治成分」。

警方發言人表示，案件已進入司法程序，不作評論，但根據《保護兒童及少年條例》，警務人員可向少年法院為小於18歲而需要被照顧或保護的兒童及少年申請發出照顧或保護令，警方亦會因應不同案件情况適當跟進。

（反修例風暴）