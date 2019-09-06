家人獲准覆核 入兒童院少年可回家 感謝法官還自由 姊：這幾天好長

這是兩個多月反修例示威中，警方首次向法庭為3名未成年被捕者申請保護令，上周六（8月31日）3人更被判入兒童院暫住，案件押後至9月27日再訊。而涉案15歲男生在高院裁決後，昨由胞姊Judy（化名）即日從兒童院接返家中。

Judy回覆本報稱，弟弟入兒童院不足一周，但「對全家來說好長」、「如隔三秋」，見到弟弟終能返家，「家人心情好激動」、「心急如焚」，母親不禁落淚，「第一件事想即刻攬他（弟弟）」，昨晚更特意一家人外出用膳，「吃弟弟喜歡的東西」。Judy更感謝法官還弟弟自由，讓他可上學、追求知識、共敘天倫。

官：男生有權上學 有良好品格

根據司法覆核入稟狀，申請一方要求法庭頒令裁定原審裁判官杜浩成沒有合法理由判15歲男生入兒童院、要求兒童院釋放男生、撤銷原審裁判官的命令。人身保護令入稟狀則要求立即釋放男生。

高院法官周家明昨裁決指出，現時法庭所得資料有限，亦欠缺少年庭聆訊的完整對話謄本，未有足夠資料掌握男生當時被捕情况；僅知道男生穿黑衣、戴口罩，但沒有進一步資料顯示他是路過或參與示威，尚有可合理爭辯之處，決定批出司法覆核的許可。

釋放至9．27再訊 須守宵禁

周官表示，因批出覆核許可，法庭便有權頒臨時令。基於男生的人身自由，有接受學校教育的權利；男生過往有良好品格，校長亦寫信作證；警方昨午來信不反對釋放男生等因素，決定頒下臨時令即時釋放男生至9月27日再聆訊，男生可在家中生活，其間須每晚10時至翌日早上6時遵守宵禁令、不得參與非法活動。

申請人身保護令方面，周官表示，參考少年庭聆訊資料，原審裁判官當日因男生未能講出紀錄片詳情，不相信男生所言，考慮到要索取社署報告、警方進一步調查，判他暫住兒童院等候報告，屬有合理理由，並非沒有法律基礎，故不批出人身保護令狀。

【案件編號：HCAL2563、2582/19】

明報記者

（反修例風暴）