警否認強姦打死人傳聞 批匿名指控「躲在口罩後」

警察公共關係科高級警司江永祥表示，近日有許多針對警方的不實指控，包括8月31日港鐵太子站有人被打死、有被捕者在新屋嶺扣留中心被強姦及女被捕者被警員非禮等，強調警方對所有傳言均「全盤否定」。他呼籲當事人挺身而出交出資料，「還雙方一個公道」；強姦、殺人等是非常嚴重指控，「並非躲在口罩後說了便是」。江又說法庭不會接受匿名證供。

女被捕者指控非禮 警：證明唔到

記者昨多番追問有關8月31日是否有人被打至嘔白泡，及有女被捕者在記者會上稱被警員非禮。江永祥重申，根據報章、醫管局及救護員資料，「8月31日沒人死」，廣華醫院停屍間亦無相關資料。至於女被捕者被非禮，他稱現無資料顯示有警員觸摸被捕者胸部，「證明唔到」。

對於前日有女被捕者表示，在葵涌警署如廁時不獲准關門，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華解釋，考慮到疑犯有可能傷害自己或逃走，羈留場所的廁所沒有廁門。

被問及警察呼籲市民不要匿名指控的同時，警方會否以身作則，在警員執勤時出示警員編號，江永祥認為兩者沒有關係；他強調警方對軍裝、便衣及速龍小隊的制服上如何顯示編號，有內部指引。

（反修例風暴）