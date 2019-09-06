休班警被斬 警：按衣著信有關反修例

男子氣槍指警 寓所檢仿製槍武士刀

警察公共關係科總警司謝振中表示，前晚警方在北角截查一部可疑客貨車，司機亮出疑似手槍指向警員，警員拔槍戒備後司機放下疑似手槍，警察上前拘捕，以涉嫌藏有仿製槍械及藏有攻擊性武器拘捕男子。被捕者37歲，報稱送貨員，警員在其身上搜出氣槍、BB彈匣及兩把手術刀，其後在其家中搜出3支仿製槍械、大量BB彈及兩把武士刀。謝表示，該男子曾在網上發放要傷害警察言論。

謝振中又表示，昨早於屯門截查可疑車輛，在車上搜獲槌、鉗等，一個被捕者身上發現幾張印有3名警員個人資料的紙張，內容包括電話、身分證號碼、地址及其子女電話等；警方拘捕3男子，年齡由23至24歲，涉嫌藏有工具可作非法用途。

謝表示，上周五（8月30日）葵涌警署被斬傷的休班警仍在深切治療部留醫。上周六警方在油塘紀律部隊人員宿舍外，在3人身上搜出20厘米長的刀及可造爆炸物的材料，涉藏有攻擊性武器被捕。謝表示，針對警方的行為由口號言論、滋擾恐嚇，變成用刀襲擊及用懷疑槍械指向警員的行動，形容「目的卑劣」，會用最大努力遏止。

被問到北角男子持氣槍及葵涌休班警被斬，有何證據顯示與反修例示威有關，有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，北角被捕男子曾發傷害警方言論，「表面上我覺得幾有可能有關，係咪100%係，我唔夠膽講」。李又表示，警方調查被斬休班警背景後，排除他因私人原因被斬，最有可能是下班時被隨機襲擊；又指按逃跑者的衣著，相信與反修例示威有關。被問到是否犯案者身穿黑衣及口罩就會被視為跟反修例示威有關，李桂華補充說，不止憑衣著判斷，亦有根據情報及資料分析。李舉例說，被斬警員服務警隊21年，有高水平的評核紀錄，亦無欠債。

法政匯思批評無實證 誤導公眾

法政匯思召集人李安然批評警方言論有問題，稱警方的責任是調查，未有實際證據發表上述說法，是抹黑示威者，加深警民不和，亦誤導公眾。對於警方言論會否影響法庭判決，李安然認為討論言之尚早，「甚至可說是不存在」，因法官及陪審團只會集中考慮證據，不會考慮此外的評論。

（反修例風暴）