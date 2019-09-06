寶琳站遇襲休班站長8‧31遭點相 車廂內雙方拉扯 警拘兩示威者

事發於前晚約10時，逾200名市民到寶琳站，要求港鐵高層解釋8．31封站事件。港鐵職員向市民派發意見表，但未有派出代表與市民對話。其間，有示威者破壞車站閘機、售票機，又以膠袋遮蓋閉路電視鏡頭。部分閘機嚴重損毁，電線外露。港鐵站內廣播，稱在場市民可能違反法庭禁令。除破壞設施外，有示威者一度包圍一名女子，以激光筆照向她面部，又拉扯其背包，女子多次大叫「救命」。

封站解釋遭拍照放上網

至凌晨時分，一名身穿便服的男子乘車時被示威者包圍。據悉，被包圍的男子是調景嶺站站長，8．31當晚將軍澳線全線關閉時，他曾向擬衝閘的示威者解釋站內已無車，其間被人拍照並放上網，至昨晚他下班後換掉制服穿回便服乘港鐵往寶琳站，下車時在月台被示威者認出。

站長試圖離車廂 示威者：唔好畀佢走

休班站長被包圍後在車廂內游走，試圖避開示威者及離開，但幾乎每道車門外均有人阻擋，加上示威者窮追不捨，大叫「唔好畀佢走！交代！」所以未能離開。其間有示威者與站長發生肢體碰撞，站長試圖拉下一名示威者面罩但不成功，雙方角力，互相拉扯對方頸部及雙手，混亂間站長拉下另一名示威者的面罩，被示威者按在地上。警員其後到場，站長在警員護送下登上救護車，送院治理後已出院。據了解，站長頸部有傷痕，手亦擦損；港鐵尚有其他前線職員被人影相放上網，目睹車長被毆後，港鐵內人心惶惶。

至凌晨，港鐵宣布因有人破壞站內設施提早關閉寶琳站，防暴警察乘坐港鐵到場驅散，在車站出入口列陣，市民陸續散去。約凌晨零時40分，絕大部分市民散去後，過百防暴警察舉起黑、橙旗號示警，然後沿貿業路推進及截查途人。

寶琳閘機受損 東鐵單車掛電纜

港鐵昨發聲明對暴力事件表示強烈憤慨，並予以最嚴厲譴責。聲明稱，前晚9時許，有兩名人員在寶琳站處理乘客糾紛時遇襲，一人被人抓傷頸；一人頭、手及腳被打傷；站內22部閘機、1部增值機、1部售票機及1部召喚專線被破壞，另有一名休班站長被無理阻止離開及包圍，並被人推倒在地上。

另外，昨晨5時，港鐵工程人員在大學站及火炭站之間，發現一輛單車掛在架空電纜上，路軌亦有雜物，工程人員移走及檢查需時，令東鐵頭班車需延遲開出。港鐵又表示輕鐵線27部售票機、194部八達通收費器、3個乘客資訊顯示屏、38部閉路電視及7個廣告板等設施均遭破壞。

港鐵形容在公眾活動前預先關閉車站或不停站的決定是「不得已」，公眾不應遷怒港鐵人員，並重申絕不容忍「暴力行為」，呼籲公眾「平心靜氣，為己為人」，停止破壞車站及滋擾他人。

明報記者

（反修例風暴）