泛民建制同促獨立調查

胡志偉憂撤回「緩兵之計」

梁美芬：應跳出五大訴求框架

民主派會議召集人毛孟靜批評林太政治姿態及管治「已是無可救藥的地步」，斥責她未有道歉、不理民意，亦無提警方過度用武。她又指林太「親疏有別」，稱民主派在7月1日已緊急約見林太，惟直至昨日再問及特首辦是否不會與民主派就目前僵化、警暴問題會面，才獲回應稱可安排會面。民主黨主席胡志偉形容撤回「來得太遲、走得太少、做得太假」，憂慮是緩兵之計，並質疑是否要再經過3個月衝突才設COI，他強調溝通平台、監警會等方案未能令公眾信服可處理警察濫權問題。

自由黨黨魁鍾國斌認為，風波至今已3個月，林太現時撤回「是遲了」，但起碼前行一步，冀部分較中性的市民認為政府有誠意、部分高舉「不撤不散」的示威者先散去。他說「不論左中右」都有共識需要成立COI，若做到撤回修例並成立COI最理想，化解問題更快，「奈何政府不願做」，冀對話平台找到出路。

經民聯梁美芬稱，現要解決問題應跳出五大訴求框架，又指目前談普選、政改並不現實。獨立謝偉俊亦稱政府回應太少太遲，但踏出了第一步。

由公民社會人士等人組成的「全港反送中聯席」，成員之一劉志雄牧師形容撤回修例太遲，看到警隊濫暴，形容設COI「至關重要」。

（反修例風暴）