非關《緊急法》 林鄭：4招為對話提供基礎

若對話未帶來變化

張炳良：未必有正面效果

運輸及房屋局前局長張炳良昨於電台節目稱，若政府6月中時撤回修例，可停下許多紛爭。對於政府強調對話，他稱若對話未能帶來變化，「未必有正面效果」，強調仍認為獨立調查委員會（COI）公信力較強。

林太會見傳媒解說4項行動，她否認撤修例是改變主意，稱6月15日已宣布暫緩修例，其後亦說修例已「死亡」；但在8月中公布構建對話平台後會見不同人士，多人認為展開對話須有基礎，「4項行動是為對話提供一個基礎」。被問到撤回修例是否有意為《緊急法》鋪路，她說其他揣測「都是不正確」。

稱撤控偏離法治 「不能接受」

被問到4項行動是否向北京爭取或北京指示，林太強調中央堅定支持、維護一國兩制在港實施，由提出、暫緩到宣布撤回修例，中央立場仍是「理解、尊重和支持」。她說，保安局長李家超在立法會復會後會「宣布」撤回修例，「這議事程序只有一個目的，就是撤回這條條例草案」，強調不需要議員發言、辯論或投票通過。

就其餘4個民間訴求是否不會回應，林太重申若要釋放所有被捕者，不追究、不檢控，「這是偏離了香港的法治精神，是不能接受」。

林太公布的另外3項行動包括委任新成員加入監警會、她與司局長走入社區對話，以及委任專家、學者等人獨立研究、探討深層次問題。被問到落區會否只去建制派支持者的地方，林太稱會落區直接聽民意，形容現時要爭取市民信任和支持，「一定不可以偏聽」，亦非為《施政報告》做動員工作。

她稱外國每次發生大型騷亂定有遠因、近因，政府須處理問題，否則今次即使「止暴制亂」，下次再度激發問題浮面，香港亦會承受一次很大的衝擊，冀藉對話平台與各界一同處理。

張炳良昨在港台《自由風自由PHONE》指出，風波由修例引起，社會反應卻超出政府預期，顯示市民對許多現實制度問題感不滿，深層次矛盾均爆發出來；他強調即使已正式撤回，仍須解決、檢視其他問題。

張炳良解釋，抗爭運動由年輕人帶頭推動，他們認為制度本身不公道，「若真的要處理體制問題，不能不重啟政改檢討」，指現時迫切要挽回民眾信心，冀經歷今次風暴後，社會不同利益的人亦有新角度看此問題。他認為即使換人，若制度環境不變，可做的事亦會受限於環境因素。

（反修例風暴）