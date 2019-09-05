網傳太子站3死 消防：點算傷者有誤

或因重複計算 或因拒送院

網傳當日站內共有10名傷者，其中6人傷勢嚴重、2人普通及2人輕傷；與消防處早前指有7名傷者，包括3人嚴重、2人普通及2人輕傷不同，網民連日來質疑3名嚴重傷者不知所終。

消防處指出，當晚約11時30分進入太子站時情况十分混亂，傷者分散月台不同位置，亦不時換位，現場救護指揮官作初步點算後估計約有10名傷者，於是先向消防通訊中心報告以便增援。救護員為傷者初步治理、分流及集中在一個位置後，指揮官再點算，確定7名傷者需送院，於是上報更新數目。

發言人解釋，站內傷者在點算時曾轉換位置，加上部分人衣著相似，不排除有人在初步點算時被重複計算；亦可能有傷者經初步點算後，於救護指揮官再確定人數時表示不需救護服務，導致前後人數不同。救護員最終乘港鐵特別列車運送傷者到荔枝角站，再由救護車送院，3男1女送往瑪嘉烈、2男1女送往明愛。

醫管局9月1日曾澄清，8月31日事件中共有46名傷者送院，無死亡個案。院方9月2日亦曾澄清，經核實廣華醫院殮房紀錄，並無任何遺體涉8月31日事件。據了解，紀錄顯示殮房內相關日期的死者均逾80歲。

（反修例風暴）