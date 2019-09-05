湯家驊倡特首可委「特務警察」

至於政府可否委任內地公安任「特務警察」，湯家驊昨晨在港台節目《千禧年代》說，條例無列明只能委任本地人為特務警察，但看不到有什麼工作適宜讓內地人做，並指可由海關、民安隊等紀律部隊輔助警方的工作。

民間提出的訴求包括成立獨立調查委員會，湯家驊則提倡成立「真相與和解委員會」，認為政府可考慮不同模式，包括有人作供、民間討論等。他又說特赦不可違反法治原則，必須經過司法程序，若特赦對社會和解有幫助，可以考慮。他相信只要不再出現暴力行為，社會有和解氣氛，成立獨立調查委員會的訴求也會有迴旋空間。

涂謹申斥引用殖民舊法荒謬

立法會保安事務委員會副主席涂謹申說，容許委任特務警察是很久以前殖民地年代使用的法例，若在現代社會引用，是一個很荒謬的做法，質疑湯家驊作為特首顧問，尋找政府可用的舊法例，是荒謬的建議。

（反修例風暴）