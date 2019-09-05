涉圖破壞油塘站 4青年控串謀刑毁

4名被告依次為侍應曾慶彰（男，18歲）、機械技工許偉飛（男，22歲）、學生麥家浩（男，17歲）及無業的李漪澄（女，19歲）。控罪指出，4人涉於今年9月2日無合法辯解而一同串謀損壞港鐵油塘站的財產。李漪澄被控於同日在鯉魚門廣場2樓6號樓梯間管有一把鎚。

半途被截 搜出鎚仔等

據了解，警方於案發日清晨發現4名被告形迹可疑，上前截查時4人逃跑，最終在鯉魚門廣場門外被制服，警方在各人身上搜出「豬嘴」面罩、傘、激光筆、膠水及鎚，當中許偉飛透露4人正打算前往油塘站破壞。警方又報稱在他們同意下搜查各人手機，發現他們曾用社交媒體Telegram通訊，進入相同群組。

裁判官應控方要求將案押後至10月30日再訊，以待警方進一步調查，批准首3名被告以1000元、李漪澄以3000元現金保釋，其間各人不得離港、須遵守宵禁令，以及每周到警署報到一次。

懷彈弓彈珠 大專生控管有武器

另外，19歲大專生連俊雄涉於同日在港鐵荔景站被警方截查，被發現管有一支彈弓及37粒彈珠。他被控一項管有攻擊性武器罪，案件昨在西九龍裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至10月16日再訊。

涉阻差再押後 社工劉家棟憂增控罪

至於「社工復興」成員劉家棟，他被控阻差辦公的案件昨日在粉嶺裁判法院再提堂，案件再押後至11月27日再訊，以讓警方蒐證及索取法律指示。獲准繼續保釋的劉家棟在庭外說，當日被警方制服時頭和胸口受傷，本月中仍需到屯門醫院覆診。他亦擔心控方押後審訊，是為了蒐集資料以增加控罪。

【案件編號：KTCC1644、WKCC3561、FLCC3419/19 】

（反修例風暴）