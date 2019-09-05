警申保護令 恐失自由一個月 15歲少年入兒童院 家人斥未審先判

家人申人身保護令求放人 今裁決

在兩個多月的反修例衝突中，警方上周六（8月31日）首次為3名被捕中學生向法庭申請保護令。15歲中學男生的胞姊Judy（化名）與父母昨一邊接受本報訪問，一邊準備稍後上庭申請人身保護令的資料，包括學校教師及同學撰寫的信件、一家的生活照等。Judy說弟弟一向品學兼優，在校內擔任班長和領袖生，考試均保持全級首十名。她展示近30封信，當中同學都讚揚弟弟十分盡責，教師亦「深信他絕不參與違反法紀活動」，希望他能盡快重返校園。

Judy又說，案發時弟弟穿黑衣、睡褲、涼鞋，有戴口罩，但無任何防具，到深水埗參與紀錄片《凜冬烈火：烏克蘭自由之戰》放映會，回家途經涉案地點，到附近「食糖水」時遇上警察，被當成示威者拘捕。她質疑警察在沒有檢控下為弟弟申請保護令，「用咗好多行政、法律措施困住個小朋友」，變相「未審先判」，打壓街上的青少年，散播白色恐怖，「不如全港宵禁」。

Judy透露曾帶弟弟到合法集會和遊行了解時局，但弟弟在非法集會的日子都留在家，警察搜屋時亦沒見可疑物品。父母表示，一直教導兒子不要參與非法活動，遇危險要離開，兒子生性乖巧，一向不會「激嬲」父母，「百分百相信」兒子沒犯法。父親說對警察改觀，他們本應保護市民，現時卻不斷濫捕，「變晒質」。

信子看放映會路過 父轟濫捕

母親憶述周一（2日）到兒童院探望兒子時語帶哽咽，「佢都好懂事，叫我哋唔好擔心，有講想快啲出番去」，而兒子最擔心學業，問「出番嚟會唔會畀學校踢走」，兒子一度別過臉來偷偷落淚。母親眼見其他學生「開開心心返學」，慨嘆「點解要對個咁細嘅小朋友咁樣呢？」

父親說，他們一家不富裕，今次律師費無疑造成一定負擔，一家亦要四出奔波，他要請假數日，女兒則日夜為司法程序操勞，每天只睡2至3小時。被問到若人身保護令不獲批准，Judy說只能無奈接受，盡力配合社署寫報告，希望弟弟早日重回正常生活。

【案件編號：HCAL2563/19】

明報記者

（反修例風暴）