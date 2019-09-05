被截一刻即交代失物 方仲賢稱警曾允不拘捕

方仲賢說，當晚在旺角被警員截停搜身，他即時交代銀包失物一事曾聯絡物主，並已獲授權代領。他稱，警員曾承諾不會以盜竊罪將他拘捕，之後他致電物主6次不果，警員與上級溝通後，兩分鐘後即拘捕方。

方仲賢：被捕遭叉頸 研民事索償

方仲賢續說，被警員帶走時曾大叫自己名字，兩名警員隨即從後叉頸及喝罵。對於兩度被捕均獲釋，方認為今次「極大可能是出於私怨」，警方在記者會上稱他未能即時解釋失物來源，他認為「荒謬」；他考慮民事索償追討。

另外，教大學生會臨時行政委員會會長梁耀霆表示，上周六（31日）晚他在太子站被捕，目睹警察使用不當武力。他說，當晚身穿西裝，坐上由尖沙嘴開往太子的列車，到達太子站時，港鐵突然廣播叫乘客離開，包括記者。他說，與市民沿扶手電梯離開，遇到防暴警察由上層推進至下層，後退時又被速龍小隊包抄。他們蹲在電梯時，在上方的防暴警察一邊踩着扶手電梯，一邊踩着市民背脊，又近距離噴胡椒噴霧，「市民嗌晒救命」。他說，當晚所有在場的人被警方以非法集結罪名拘捕，他批評警方無嘗試識別誰是市民誰是示威者，是無理拘捕。

警方昨重申，當時方仲賢未能就銀包的來源向警務人員提供一個合理解釋，任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會考慮相關證據，按既定程序公平公正處理。

8‧31太子站女被捕者：

男警觸胸 兩女警正面看如廁

當晚另一被捕者龍小姐（化名）在民主派會議召集人毛孟靜陪同下現身，她說，目睹防暴警察「亂棍打人」，一名男子被警方打到「嘔白泡」，其後不省人事。

另外，龍小姐稱當晚被警方以非法集結罪名拘捕，帶往葵涌警署後，在停車場被男警員觸碰胸部，又稱如廁時被兩名女警正面看着，不准關門，令她感到羞恥，亦曾發噩夢。

警方：尊重覊留人士權利

警方回應稱，尊重羈留人士的權利，在一般情况下，警方在平衡對被羈留者私隱保障的同時，亦須顧及保安考慮，任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴。

（反修例風暴）