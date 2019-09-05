上巴士趕記者 警：罪案現場不宜採訪

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷表示，示威者破壞港鐵黃大仙站，又堵塞龍翔道西行線後，登上巴士意圖往觀塘進一步破壞；約9時有市民報案，警方派員截停巴士調查。

警方否認要求疑犯長時間舉手

傅逸婷說，疑犯身上有武器，擔心有人銷毁證物，故警方要求車上的人舉起雙手，但否認傳言所指，警方要求疑犯長時間舉手。她說行動中拘捕33人，涉嫌非法集結及藏有攻擊性武品。

昨有聲稱身處巴士下層的巿民致電電台節目，表示警方登上巴士後要求司機遮蔽閉路電視。綜合多方消息，前日被警員登上車廂搜查的九巴，在警員搜查期間閉路電視正常運作，沒有被遮蓋，警方亦無提出遮蓋要求。警員上巴士調查時，要求車上記者離開，甚至退後到10米以外，做法受質疑。警察公共關係科總警司謝振中解釋，警員要求傳媒離開，因該處被視作罪案現場，採訪有可能干預證物，調查亦涉疑犯個人私隱，設封鎖線為警方慣常做法。謝又表示留意到有新聞直播，考慮到被捕者可能利用直播與在逃者「通風報信」，故要求記者離開，強調尊重新聞自由。

香港記者協會發聲明，嚴厲譴責警方7日內多次阻撓記者於公共交通工具採訪，禁止傳媒在場拍攝，甚至對傳媒作出拉扯動作，更屢以阻差辦公等指控驅趕記者，嚴重損害新聞自由及公眾知情權。記協主席楊健興認為，上周六太子站及前晚的巴士，與過去警方封鎖的罪案現場如兇殺案等不一樣，驅趕記者後發生何事無人知曉，以致近日有示威者被打死等傳言，當市民想追究警方行動亦無憑證。他說，最令人擔心的是不知道警方有何根據拒絕記者採訪，質問警方時會被威嚇；認為警方應在陽光下執法。

記協譴責損公眾知情權

法政匯思召集人吳宗鑾對警方視該巴士為罪案現場有保留，按多條片段所見，疑犯只是乘搭巴士，不是在該處非法集結。他又說，罪案現場是否一定不可有記者值得斟酌，如示威現場亦是罪案現場，記者及警察之間可協調，令記者在不干預證物及負面影響警方行動下採訪。

（反修例風暴）