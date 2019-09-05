太子站遭警撳地青年 父稱清醒 涉7‧1闖立會通緝 警稱拖走青年因怕搶犯

周二金鐘添馬公園「三罷集會」結束後，一批示威者「快閃」到旺角警署聚集，警員未有事先舉旗警告下發射一發布袋彈，一名示威者大腿中彈，至晚上11時許，多名警員到旺角警署附近的太子站大堂拘捕一名黑衣青年，其間該青年疑失去知覺，警員拖行該青年，數十市民指罵警員手法粗暴，防暴警察於太子港鐵大堂施放胡椒噴霧驅散，及後旺角警署警員亦發射布袋彈。

目擊者稱8警衝出制服青年

有男途人表示，目睹一名青年站在太子港鐵站大堂，約8名警察突然衝出將其制服，青年面色泛青。他質疑警察失控，「根本不需要這麼多警員用膝壓在他身上」。該青年送院後，一度傳出已陷昏迷及頸骨折斷。根據醫管局資料，截至昨午5時，由太子站送院的21歲男子仍留醫，情况穩定。綜合多個消息來源，該男子入院後接受電腦掃描及X光檢查，顯示頭部及頸椎均沒有骨折。

青年身上檢丫叉警棍

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華昨解釋，有市民稱太子站有男子戴上防毒面具及眼罩，塗鴉售票機，警員上前拘捕時對方逃脫，故用適當武力制服該男子，其後在該男子身上搜出丫叉、彈珠、警棍、懷疑煙霧彈，發現他與7月1日進入立法會案件有關，正被通緝。

警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥補充，男子被捕後「瞓咗喺地下」，警方通知救護到場，其間有自稱救護人員上前協助，警方「處於困難位置」，如救治時有意外，責任誰屬。至於警員拖行該疑失去知覺的男子，江解釋是擔心有人搶犯，出於安全考量，希望將男子移到站內控制室，而該男子上救護車後能清晰回答救護員問題。

警：射布袋彈「電光火石間」無警告

江永祥又稱，周二旺角警署被包圍的3小時內，共發射7發布袋彈，強調在「電光火石之間」，警方可能在無警告下使用武力，但並不違反武力指引，示威者投擲汽油彈前亦不會預先警告。

明報記者

（反修例風暴）