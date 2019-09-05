監警會加林定國余黎青萍 5國際專家相助

林：監警會法律上唔係咁少權力

監警會成員現時多為建制派，而新委員林定國是「公職王」，現為消委會主席，亦任行政上訴委員會主席等。林定國接受本報查詢稱，會持開放態度，客觀檢視問題，冀其法律背景可「幫到手」。被問社會要求成立獨立調查委員會，監警會無調查權，如何看待監警會角色，他說明白公眾關心警方在群眾活動的處理手法，許多人會對比兩者功能，惟他強調監警會有法定職能檢視警隊常規程序的不足之處，由監警會審視近日警隊行動是合適。他說監警會有權要求警方提供資料，「法律上唔係咁少權力」。

另一新委員余黎青萍曾任教育署長、屋宇署長、副申訴專員等。今年6月她曾批評前政務司長陳方安生提出成立獨立調查委員會的說法不合適，認為委員會繞過現行處理有關事宜的機構，而特赦也違背合法拘捕和檢控的制度。

兩人非民主派 學者：無助增信服力

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽認為監警會的組成沒有改革，兩名委員也非民主派，不會加強監警會公信力。他說最根源問題是監警會無調查權及無傳召證人權力，無法釋除市民對監警會的質疑。監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明形容政府將增加兩名委員列入回應訴求的行動是風馬牛不相及。他認為邀請國際專家協助調查是好事，但重申監警會工作有限制，不可取代獨立調查委員會，委員會才可全面檢視反修例運動，包括事件成因。

監警會的國際專家小組由5名來自英國、加拿大、澳洲及新西蘭的法官和學者等組成（見表），會參閱監警會專案組的重組及釐清事實工作，協助評估和提出建議。專家小組主席、英國的Sir Denis O'Connor於2008至2012年任女王陛下警察監察局總督察時經歷多場大型抗議活動及騷亂，曾撰寫多份報告，包括英國G20峰會示威和2011年倫敦騷亂。

（反修例風暴）